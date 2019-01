Le ministre MacAulay annonce un investissement pour maintenir le secteur canadien des grandes cultures à la fine pointe du progrès





SASKATOON, SK, le 15 janv. 2019 /CNW/ - Les producteurs de grandes cultures du Canada déploient beaucoup d'efforts pour que leur secteur demeure dynamique et vigoureux. Le secteur des grandes cultures apporte une contribution essentielle à l'économie canadienne : il génère 25 milliards de dollars en recettes à la production et 21 milliards de dollars en ventes à l'exportation et il soutient des milliers d'emplois au Canada tout en élargissant les marchés pour ses produits salubres de qualité supérieure.

Aujourd'hui, le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire Lawrence MacAulay a annoncé l'octroi d'une contribution fédérale maximale de 39,3 millions de dollars à quatre grappes scientifiques (orge, blé, grandes cultures diversifiées et soja) dans le cadre du Partenariat canadien pour l'agriculture. Une contribution supplémentaire de 28,4 millions de dollars de l'industrie portera l'investissement total à 67,7 millions de dollars.

Ces nouvelles grappes stimuleront l'innovation et les découvertes dans le secteur canadien des grandes cultures au cours des cinq prochaines années :

La grappe de l'orge (6,3 millions de dollars) vise à améliorer la productivité en sciences et technologie de l'utilisation de l'orge pour l'alimentation et à accroître la résistance aux maladies. Elle sera dirigée par le Conseil de l'orge du Canada .

vise à améliorer la productivité en sciences et technologie de l'utilisation de l'orge pour l'alimentation et à accroître la résistance aux maladies. Elle sera dirigée par le l'orge du . La Grappe des grandes cultures diversifiées (13,7 millions de dollars) se concentrera sur la mise au point de variétés, la protection des cultures, l'agronomie de la production et les pratiques à valeur ajoutée qui favorisent la croissance des différentes cultures. La grappe sera dirigée par Ag-West Bio Inc.

se concentrera sur la mise au point de variétés, la protection des cultures, l'agronomie de la production et les pratiques à valeur ajoutée qui favorisent la croissance des différentes cultures. La grappe sera dirigée par Ag-West Bio Inc. La grappe du blé (13,9 millions de dollars) vise à fournir des variétés de blé à haut rendement aux producteurs et à développer la prochaine génération de variétés résistantes à la fusariose. La grappe sera dirigée par la Coalition canadienne de recherche sur le blé.

vise à fournir des variétés de blé à haut rendement aux producteurs et à développer la prochaine génération de variétés résistantes à la fusariose. La grappe sera dirigée par la Coalition canadienne de recherche sur le blé. La grappe du soja (5,4 millions de dollars) aidera à rendre les cultures canadiennes de soja plus résistantes et plus productives, et à augmenter l'étendue géographique de la superficie cultivée et les avantages pour l'environnement. La grappe sera dirigée par l'Alliance de recherche sur les cultures commerciales du Canada .

« Le gouvernement du Canada est fier de travailler en collaboration avec l'industrie pour maintenir le secteur canadien des grandes cultures à la fine pointe du progrès. Comme la demande pour nos grandes cultures continue d'augmenter, ces investissements dans l'innovation et la recherche permettront aux agriculteurs de cultiver des produits de très grande qualité de façon durable, tout en continuant de répondre aux exigences des consommateurs canadiens et étrangers. »

- Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« La diversité des cultures est essentielle pour conserver un écosystème agricole sain et productif au Canada. Les recherches de la Grappe des grandes cultures diversifiées permettront de développer les cultures à fort potentiel et les marchés connexes. Les agriculteurs pourront choisir dans un plus large éventail de cultures de grande valeur. La Grappe des grandes cultures diversifiées procurera des avantages économiques et environnementaux au Canada. »

- Mike Cey, Ag-West Bio, Directeur des initiatives d'entreprise

« L'investissement du gouvernement fédéral dans la Grappe nationale du blé garantira la grande qualité du blé canadien et offrira de nouveaux débouchés aux producteurs. Cette collaboration entre le gouvernement, les producteurs et l'industrie fera une plus grande place à l'innovation dans le développement des variétés et des pratiques agronomiques, ce qui permettra de maintenir une production de blé vigoureuse au pays. »

- Terry Young, président, Coalition canadienne de recherche sur le blé

« L'industrie canadienne de l'orge est très reconnaissante de l'aide offerte par le gouvernement du Canada à la Grappe nationale de recherche sur l'orge dans le cadre du Partenariat canadien pour l'agriculture. L'investissement soutenu dans la recherche sur l'orge et l'innovation en vue d'améliorer les variétés, les pratiques de production et l'utilisation est d'une importance vitale pour maintenir la durabilité et la rentabilité de la chaîne de valeur de l'orge. »

- Brian Otto, président, Conseil de l'orge du Canada

« Le soja canadien continue d'établir une norme mondiale d'excellence pour ce qui est de la qualité, de la traçabilité, du goût et de la production durable. Il est essentiel de continuer d'investir dans l'amélioration du rendement du soja pour aider à accroître et à assurer la part canadienne du marché mondial de cette culture. Nous sommes ravis que le gouvernement du Canada reconnaisse l'importance de la recherche sur le soja et les autres grandes cultures pour les producteurs canadiens. L'annonce d'aujourd'hui est un grand pas en avant pour aider le Canada à maintenir sa réputation de producteur de cultures durables de qualité supérieure. »

- Salah Zoghlami, président, Alliance de recherche sur les cultures commerciales du Canada

Le secteur canadien des grandes cultures est dynamique et vigoureux : il génère 25 milliards de dollars en recettes à la production et 21 milliards de dollars en ventes à l'exportation.

Le Partenariat canadien pour l'agriculture est un investissement quinquennal de 3 milliards de dollars des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux pour renforcer le secteur agricole et agroalimentaire.

Le Partenariat comprend des programmes et des activités visant à améliorer la compétitivité du secteur par la recherche, la science et l'innovation. Au moyen du programme Agri-science, une initiative quinquennale de 338 millions de dollars, le gouvernement appuie les découvertes de pointe, les sciences appliquées et l'innovation axées sur les priorités de l'industrie en matière de recherche.

