Crowell & Moring désigne le grand avocat Robert Weekes pour son bureau de Londres





Le cabinet lance son expansion à Londres

LONDRES, 15 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Robert Weekes, l'un des avocats financiers les plus expérimentés du Royaume-Uni, a rejoint Crowell & Moring pour gérer et superviser l'expansion de son bureau de Londres.

En tant que responsable du bureau de Londres, Weekes sera à la tête d'une nouvelle croissance du cabinet dans les domaines des contentieux internationaux, du droit des entreprises et de la règlementation, et il jouera un rôle crucial en conseillant les clients du cabinet dans le cadre de toute une série de contentieux, d'enquêtes et de litiges internationaux dans le domaine financier. C'est un poste d'encadrement qu'il connaît bien. En effet, Weekes rejoint le cabinet après avoir travaillé chez Squire Patton Boggs, pour qui il a dirigé le bureau de Londres ces dix dernières années et a siégé au conseil d'administration international. Weekes entend élargir le bureau de Londres, comme il l'a fait lors de ces dernières fonctions, en s'intéressant tout particulièrement aux domaines les plus porteurs à Londres et les plus en phase avec les activités du cabinet.

Weekes exercera dans le cadre des activités de Crowell & Moring liées aux contentieux internationaux et aux services financiers. Il conseillera des entreprises, des banques, d'autres institutions financières, des entités multinationales et du Royaume-Uni et des particuliers dans le cadre de toute une série de litiges commerciaux complexes, y compris des enquêtes en matière de fraude et de dépistage et de recouvrement d'avoirs. Il traite fréquemment de litiges en matière bancaire et d'investissement, de contentieux en matière de fraude et de recouvrement d'avoirs, de réclamations de garantie et d'indemnités, et il conseille des compagnies d'assurance dans le cadre de réclamations litigieuses complexes. Weekes travaille régulièrement avec d'éminents membres du barreau et avec des experts médico-légaux pour mener des enquêtes pour toute une série de secteurs et de géographies.

« Robert est un leader dynamique qui a déjà fait ses preuves dans le cadre de contentieux aux grands enjeux et, parallèlement, dans la constitution d'une équipe de talent », explique Philip T. Inglima, président de Crowell & Moring. « Robert jouera un rôle crucial dans nos projets stratégiques visant l'expansion de notre bureau de Londres avec des avocats et des domaines d'activités supplémentaires. Il enrichit notre équipe d'experts en matière de contentieux internationaux et d'enquêtes, et il renforce notre capacité de servir nos clients dans une vaste gamme de secteurs. »

Weekes jouit d'une vaste expérience dans l'obtention d'injonctions de gel d'avoirs, d'ordonnances de fouille et saisie, et d'autres mesures d'urgence pour les clients. Weekes a remporté de nombreux prix pour les présentations qu'il a données sur la fraude commerciale. Weekes connaît très bien les entreprises d'affacturage et d'escompte, et il prodigue des conseils pour de nombreuses entreprises dans ce secteur.

« C'est une opportunité irrésistible que d'assumer des fonctions d'encadrement pour un cabinet manifestement en plein essor sur le plan international », explique Weekes. « Je me vois comme une personne qui sait comment développer des équipes qui travaillent bien ensemble dans diverses activités pour trouver des solutions innovantes et commerciales pour les clients. Je suis ravi de rejoindre Crowell & Moring, un cabinet qui est connu dans tout le secteur juridique pour son esprit d'entreprise et sa capacité à offrir une magnifique valeur et un service irréprochable à ses clients. »

À propos de Crowell & Moring

Crowell & Moring est un cabinet d'avocats international qui regroupe environ 500 avocats représentant des clients en matière de litiges, d'arbitrage, de réglementations et de transactions. Le cabinet est reconnu à l'échelle internationale pour sa représentation d'entreprises appartenant au Fortune 500 dans les litiges comportant de très grands enjeux, ainsi que pour son attachement sans faille à la défense pro bono et à la diversité. Le cabinet a des bureaux à Washington, D.C., New York, Los Angeles, San Francisco, Orange County, Londres et Bruxelles.

Contacts médias :

Rebecca Carr

+1 202.508.8835

rcarr@crowell.com

prteam@crowell.com

Matthew Gilleard / Ryan McSharry

+44 0207 629 1430

matthewg@infiniteglobal.com

ryanm@infiniteglobal.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/807910/Robert_Weekes.jpg

Communiqué envoyé le 15 janvier 2019 à 10:20 et diffusé par :