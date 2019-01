Table ronde sur le logement à Longueuil





LONGUEUIL, QC, le 15 janv. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), a tenu une table ronde sur le logement à Longueuil.

Plusieurs éléments ont été soulevés lors des discussions, dont :

le logement abordable dans la région de la Montérégie

la construction de plus de logements pour les personnes âgées en région

la Stratégie nationale sur le logement (SNL)

En plus des discussions, le ministre Duclos a soulevé l'importance d'une approche du logement axée sur les droits de la personne. La SNL établira des initiatives clés, à l'appui d'une approche du logement axée sur les droits de la personne, qui comprennent : le défenseur national du logement, le Conseil national du logement, l'Initiative d'aide communautaire aux locataires, une campagne de sensibilisation auprès du public et le dépôt d'un projet de loi.

Citation

«?Les villes comme Longueuil ont une histoire riche et peuvent connaître des enjeux uniques en ce qui concerne l'accessibilité au logement. À travers nos initiatives sous la Stratégie nationale sur le logement, notre gouvernement est déterminé à aider les communautés partout au Canada.?» -- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« Notre gouvernement s'est engagé à trouver des solutions locales en matière de logement. Les tables rondes comme celle-ci sont des outils importants pour faire de nos objectifs sous la Stratégie nationale sur le logement une réalité. Tout le monde y gagne lorsque les voies de communication sont ouvertes et que nous travaillons ensemble pour trouver des solutions. » - Sherry Romanado, députée de Longueuil -- Charles-LeMoyne

Faits en bref

Depuis 2016, le gouvernement du Canada a investi plus de 1,3 million de dollars afin d'aider 1 500 familles dans le comté de Longueuil --Charles- LeMoyne .

a investi plus de 1,3 million de dollars afin d'aider 1 500 familles dans le comté de --Charles- . La toute première SNL du Canada est un plan de plus de 40 milliards de dollars sur 10 ans, mis en place pour qu'un plus grand nombre de Canadiens aient un chez-soi.

est un plan de plus de 40 milliards de dollars sur 10 ans, mis en place pour qu'un plus grand nombre de Canadiens aient un chez-soi. Au Canada , il y a encore 1,7 million de ménages canadiens qui éprouvent des besoins en matière de logement.

, il y a encore 1,7 million de ménages canadiens qui éprouvent des besoins en matière de logement. Pour aider un plus grand nombre de Canadiens à avoir accès à un logement qui répond à leurs besoins et qui est abordable, la SNL cherche à obtenir des résultats ambitieux au cours des dix prochaines années, y compris :

réduire l'itinérance chronique de 50 %;



faire en sorte que plus de 530 000 ménages n'éprouvent plus de besoins en matière de logement;



créer 100 000 logements et en réparer et en renouveler plus de 300 000;



protéger 385 000 logements communautaires et en créer 55 000.

Liens connexes

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir plus, consultez notre site Web ou suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir plus, consultez notre site Web ou suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram et Facebook. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

