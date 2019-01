Le Conseil national de recherches du Canada et Fives unissent leurs forces pour créer une technologie d'inspection en aéronautique





Octroi d'une licence d'exploitation d'un profilomètre de surface de prochaine génération pour des inspections en cours de production

MONTRÉAL, le 15 janv. 2019 /CNW/ - Au Canada comme ailleurs, l'industrie aéronautique se tourne davantage vers des techniques automatisées de fabrication de composites pour créer de gros composants d'aéronefs. C'est pourquoi l'industrie cherche fébrilement des solutions pour produire des structures en composites fiables, sûres et économiques. Dans cette optique, le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) et l'entreprise Fives se sont alliés en vue d'accroître l'efficience avec laquelle sont produits les composants en composites. Ainsi, les partenaires mettront au point un profilomètre évolué qui permettra une inspection plus rapide et précise des pièces d'un aéronef.

Le nouveau profilomètre s'inspire d'une technologie d'optique novatrice. Employé lors de la mise en place des composites, il présente des avantages indéniables par rapport aux techniques d'inspection actuelles. En effet, cette méthode d'inspection révolutionnaire sur la chaîne de production aidera les fabricants à respecter les normes les plus rigoureuses en leur procurant des données de qualité supérieure, sans nuire à la bonne marche du procédé pour autant. Plus précises et rapides, les mesures accéléreront la fabrication, réduiront les risques d'erreur et rendront les fabricants de composites plus concurrentiels.

Fives a d'ores et déjà entamé l'étape ultime des essais sur le profilomètre de prochaine génération auprès de ses clients et prévoit de mettre la technologie en marché d'ici à la fin de 2019. Par ailleurs, le CNRC et Fives poursuivront leur collaboration afin de faire progresser cette technologie et de proposer des solutions de fabrication innovantes à l'industrie aéronautique.

Les faits en bref

La fabrication occupe près de la moitié du secteur canadien de l'aérospatiale. Le Canada compte au-delà de 700 entreprises en aéronautique, employant plus de 85?000 professionnels qualifiés. En 2017, l'aéronautique a injecté 12,6 milliards de dollars dans le produit intérieur brut (PIB) canadien.

Fives assure la conception et la fourniture de machines, de matériel de procédé et de chaînes de production pour de multiples secteurs industriels. L'entreprise est un important fournisseur d'équipement de fabrication de matériaux composites pour l'industrie aérospatiale. Le groupe de l'ingénierie emploie près de 8?700 personnes dans une trentaine de pays, principalement au Canada, aux États-Unis et en Europe . Le groupe spécialisé dans le découpage de métaux et les composites qui a travaillé sur ce projet compte plus de 1?100 personnes dans le monde.

Citations

«?Le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) est fier de s'unir à Fives pour perfectionner la technologie du profilomètre imaginée par une équipe multidisciplinaire du CNRC. En combinant notre savoir-faire aux méthodes progressistes de Fives, nous parviendrons à une solution novatrice qui aura comme retombées tangibles une efficacité supérieure des méthodes de fabrication automatisées utilisant les composites et le passage plus aisé de ces procédés au numérique.?»

Iain Stewart

Président, Conseil national de recherches du Canada

«?Pour Fives, le projet est emballant, car il illustre la détermination de l'entreprise à faire progresser les technologies de pointe d'application des composites grâce à des innovations visant à accroître la productivité des installations neuves ou existantes.?»

Steve Thiry

Président et chef de direction, Fives Machining Systems Inc.

«?Nous innovons depuis longtemps déjà. En nous associant au Conseil national de recherches du Canada, nous concourons une fois de plus à l'évolution des technologies de pointe destinées aux secteurs de l'aéronautique et de la défense.?»

Erik Lund

Président et chef de direction, Fives Lund

Le Conseil national de recherches du Canada

Le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) est le plus grand organisme de recherche du gouvernement canadien. Élément clé du Plan pour l'innovation et les compétences et de la promesse du budget de 2018 d'aider les chercheurs du Canada à bâtir une économie plus novatrice, le CNRC aide le Canada à devenir un chef de file mondial en collaborant davantage avec les écosystèmes régionaux ainsi que les universités, les écoles polytechniques et les collèges du pays, de même qu'en mettant sur pied des centres de collaboration d'un bout à l'autre du pays.

L'entreprise Fives

En tant que groupe d'ingénierie industrielle qui existe depuis plus de 200 ans, Fives assure la conception et la fourniture de machines, d'équipement de procédé et de chaînes de production pour les plus grands acteurs industriels du monde dans des secteurs comme l'acier, l'aérospatiale et l'usinage spécialisé, l'aluminium, les industries de l'automobile et de la fabrication, le ciment, l'énergie, la logistique et le verre. L'efficacité de ses programmes de R-D lui permet de trouver des solutions avant-gardistes qui anticipent les besoins des industriels en matière de rentabilité, de rendement, de qualité, de sécurité et de respect de l'environnement.

En 2017, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1,9 milliard d'euros et a employé près de 8?700 personnes dans une trentaine de pays.

