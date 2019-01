Registre des armes à feu - Christine St-Pierre interpelle le gouvernement pour plus de sensibilisation auprès de la population





QUÉBEC, le 15 janv. 2018 /CNW Telbec/ - À moins de 15 jours de la date butoir d'inscription des propriétaires de carabines et de fusils de chasse non restreints au registre des armes à feu, la députée de l'Acadie et porte-parole de l'opposition officielle en matière de sécurité publique, Mme Christine St-Pierre, invite le gouvernement à sensibiliser les propriétaires à l'importance d'enregistrer leurs armes.

L'immatriculation des armes à feu est désormais obligatoire pour tous les propriétaires d'ici au 29 janvier 2018, en vertu de la Loi sur l'immatriculation des armes à feu.

« J'ai une profonde pensée pour toutes les familles des victimes de drames impliquant des armes à feu. Trop peu de propriétaires ont actuellement enregistré leurs armes au registre. Le premier ministre, François Legault, et la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, doivent dès maintenant faire abstraction des pressions et mettre sur pied une grande campagne de sensibilisation pour informer les propriétaires de la raison d'être de ce registre. »

Christine St-Pierre, députée de l'Acadie et porte-parole de l'opposition officielle en matière de sécurité publique

