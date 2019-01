L'entreprise Porcupine Canvas Manufacturing pourra augmenter sa capacité de production afin de profiter d'un marché en croissance





Le gouvernement du Canada accorde une aide financière de 200 000 $ à l'entreprise de Boucherville

BOUCHERVILLE, QC, le 15 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

L'entreprise Porcupine Canvas Manufacturing occupe un créneau de choix dans la conception et la fabrication d'abris, de tentes et de tipis sur mesure, notamment pour les secteurs du « glamping » et du plein air, en plus d'offrir une variété de produits textiles résistants, tels sacs de tous genres et autres articles à usages spécifiques.

Pour répondre à une demande croissante, elle bénéficiera d'une contribution remboursable de 200 000 $ de Développement économique Canada pour les régions du Québec. Grâce à cette aide financière, l'entreprise pourra optimiser sa capacité de production afin de tirer pleinement avantage des intéressantes perspectives de croissance qu'offrent les marchés domestique et extérieur.

Ce financement a été annoncé aujourd'hui par le député de Notre-Dame-de-Grâce--Westmount et ministre des Transports, l'honorable Marc Garneau. L'aide du gouvernement du Canada permettra l'introduction de technologies de production numériques pour ses processus de coupe ainsi que l'acquisition de machines à coudre industrielles programmables. À terme, l'initiative permettra de créer 15 emplois.

Sise à Boucherville depuis 2017, et sous l'impulsion d'une nouvelle direction, l'entreprise est à un point tournant de son développement. Forte de ses présents succès et d'un carnet de commandes bien rempli, elle dispose des outils lui permettant de saisir pleinement les occasions d'affaires qui s'offrent à elle.

Le gouvernement du Canada est résolu à soutenir les entreprises canadiennes innovantes. Véritable moteur économique, l'innovation est la clé du succès puisqu'elle génère la croissance dont profitent les entreprises et les collectivités. C'est pourquoi nous nous assurons que les entreprises puissent compter sur des ressources adéquates pour créer des produits novateurs et les commercialiser.

Citations

« Je me réjouis de l'appui du gouvernement du Canada, qui choisit de miser sur l'innovation des d'entreprises qui se démarquent dans un marché sans cesse en évolution. Leur dynamisme et leur audace sont des sources de progrès inestimables et contribuent à la vitalité économique de la région. »

L'honorable Marc Garneau, député de Notre-Dame-de-Grâce--Westmount et ministre des Transports

« À titre de ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, j'ai pour objectif d'aider les entreprises à croître et à innover, afin qu'elles puissent accroître leur compétitivité et créer des emplois de bonne qualité et de la richesse pour les Canadiens. Notre soutien à Porcupine Canvas Manufacturing traduit cet engagement de manière concrète. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Notre plan de croissance est ambitieux et notre déménagement de Timmins en Ontario dans de nouvelles installations Boucherville au Québec nous fournit de solides assises pour le réaliser. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur l'aide de DEC, qui nous donne un précieux coup de main dans la réalisation de nos projets. »

Brenda Hagerty, présidente, Porcupine Canvas Manufacturing

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains , ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional.

, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional. Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC. Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2018-2019 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

Depuis maintenant 50 ans, le gouvernement du Canada participe activement au développement économique régional au Québec : un demi-siècle d'actions concrètes consacrées à l'essor des régions et des entreprises d'ici.

participe activement au développement économique régional au Québec : un demi-siècle d'actions concrètes consacrées à l'essor des régions et des entreprises d'ici. Pour en savoir plus sur l'entreprise : Porcupine Canvas Manufacturing (site Web en anglais seulement)

