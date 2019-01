Crown & Caliber et Birks, un bijoutier canadien de premier plan, présentent le programme de reprise de montres de luxe





Le programme en ligne offre un crédit en magasin ou une valeur en espèce pour les montres d'occasion haut de gamme

ATLANTA, 15 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Crown & Caliber, la première plateforme d'achat de montres de luxe d'occasion certifiées, lance un nouveau programme exclusif permettant aux clients de Birks au Canada de vendre ou d'échanger leur montre de luxe.

Les propriétaires canadiens de montres de luxe intéressés sont invités à se rendre dans leur magasin Birks local pour parler avec un représentant qui les guidera tout au long du processus de vente ou d'échange. Après avoir reçu un devis de Crown & Caliber, les clients peuvent recevoir une valeur en espèce ou un crédit Birks. Ceux qui choisissent un crédit en magasin Birks recevront une carte-cadeau de la valeur commerciale canadienne et un supplément de 20 % applicable à tous les produits en magasin, valable dans tout magasin de détail.

«?Le programme de reprise offre aux propriétaires de montres de luxe la possibilité de recevoir une valeur immédiate sous la forme de la compensation qu'ils préfèrent?», a déclaré Hamilton Powell, fondateur et PDG de Crown & Caliber. «?Les vendeurs recevront une juste valeur marchande avec une transparence, une confiance et une précision absolues basées sur les milliers de ventes et de référencements réels de notre équipe expérimentée, ainsi que sur le service de haute qualité et directement accessible de Birks, notre partenaire commercial.?»

Un sondage mené plus tôt cette année par Crown & Caliber auprès des vendeurs a révélé qu'une majorité des acheteurs accueilleraient favorablement un crédit ou un certificat auprès d'un revendeur réputé, en sus d'une offre au comptant. Les résultats du sondage et ce programme unique en son genre marquent le début d'une tendance dans laquelle les entreprises traditionnelles collaborent avec les plateformes en ligne pour inciter un plus grand nombre de personnes à se rendre vers les magasins de détail.

«?Nous sommes ravis d'introduire le programme Crown & Caliber dans les magasins Birks à travers le Canada?», a déclaré

Jean-Christophe Bédos, le président-directeur général de Birks Group. «?Nous pensons que grâce à ce processus certifié, nos clients qui souhaitent échanger ou vendre leurs montres de luxe bénéficieront d'une expérience incomparable.?»

Parmi les marques de montres de luxe prises en considération, citons notamment, sans toutefois s'y limiter : Rolex, OMEGA, TAG Heuer, Breitling, Cartier, Panerai, IWC et Patek Philippe.

Pour en savoir plus, vous pouvez visiter : maisonbirks.com/fr/crown-caliber .

À propos de Crown & Caliber

Crown & Caliber a été fondée en 2013 en tant que place de marché exclusivement en ligne pour les montres de luxe d'occasion, et notamment Rolex, Omega, Breitling, Panerai, Patek Philippe, TAG Heuer et des dizaines de marques supplémentaires. La société s'engage à améliorer de façon unique le moyen d'acheter, de vendre ou d'échanger une montre de luxe d'occasion. Crown & Caliber offre le nec plus ultra en matière de service à la clientèle et d'expertise dans le secteur. Pour plus d'informations, veuillez visiter crownandcaliber.com.

À propos de Birks Group Inc.

Birks Group exploite 26 magasins Maison Birks dans la plupart des marchés métropolitains majeurs du Canada, un magasin de détail à Calgary sous la marque Brinkhaus et deux magasins à Vancouver sous les marques Graff et Patek Philippe. La marque Birks est l'une des principales marques de bijoux, de montres et de cadeaux de luxe disponible dans tous les magasins Maison Birks, Mappin & Webb et Goldsmiths au Royaume-Uni, en plus d'autres revendeurs de bijoux de luxe en Amérique du Nord. Birks a été fondée en 1879 et est devenue la première marque de luxe au Canada. Vous trouverez de plus amples informations sur le site Web de Birks, www.birks.com

