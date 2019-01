Prével développera le site compris entre le boulevard René-Lévesque, la rue Sainte-Catherine, la rue Parthenais et l'avenue De Lorimier





MONTRÉAL, le 15 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Prével annonce que l'entreprise développera l'important site Montréalais compris entre le boulevard René-Lévesque, la rue Sainte-Catherine, la rue Parthenais et l'avenue De Lorimier.

Reconnu pour placer, au coeur de sa mission depuis quatre décennies, la métropole, les Montréalais, l'accès à la propriété, le patrimoine bâti et la responsabilité sociale, Prével proposera un projet mixte, inclusif et durable. Celui-ci s'intégrera de façon harmonieuse à la trame urbaine existante et au sein duquel l'esprit de communauté, les espaces publics et verts, ainsi que le transport actif et sécuritaire seront de véritables piliers.

En collaboration avec la Ville de Montréal et les parties prenantes, une planification rigoureuse s'amorce et les prochaines étapes seront annoncées sous peu.

À propos de Prével

Entreprise familiale fondée en 1978 et comptant plus d'une centaine d'employés, l'histoire de Prével est marquée par une vision, l'innovation, un amour profond pour Montréal, une véritable mission de protéger l'accès à la propriété et de contrer l'étalement urbain ainsi que le désir de léguer, constamment, un patrimoine bâti favorisant la mixité. Plus important développeur immobilier résidentiel Montréalais, Prével est à la source de projets, de milieux revitalisés et de plus de 11 000 unités d'habitation qui lui ont valu une multitude de prix, dont celui du Gouverneur général du Canada. www.prevel.ca

