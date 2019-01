Suspension de la négociation par l'OCRCVM - ECR

Robert Weekes, l'un des avocats financiers les plus expérimentés du Royaume-Uni, a rejoint Crowell & Moring pour gérer et superviser l'expansion de son bureau de Londres. En tant que responsable du bureau de Londres, Weekes sera à la tête d'une...

Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) L'entreprise Porcupine Canvas Manufacturing occupe un créneau de choix dans la conception et la fabrication d'abris, de tentes et de tipis sur mesure, notamment pour les secteurs du «...