Orangetheory Fitness a connu une croissance explosive en 2018

En maintenant l'accent sur la conception de nouvelles technologies, Orangetheory Fitness Canada est sur le point de devenir un poids lourd national dans les secteurs de la mise en forme et de la technologie.

TORONTO, le 15 janv. 2019 /CNW/ - Depuis son arrivée au Canada en 2012, Orangetheory Fitness® a connu une croissance explosive qui ne montre aucun signe d'essoufflement. De plus en plus de Canadiens se tournent vers Orangetheory et sa combinaison unique d'entraînement par intervalles axé sur la fréquence cardiaque et de suivi de l'activité physique en temps réel pour « déborder de vie » (More Life®). La chaîne a annoncé aujourd'hui qu'elle allait terminer l'année avec 84 studios en activité au Canada (une hausse de 24 studios par rapport à l'année précédente), soit un taux de croissance de 40 % sur 12 mois. Au premier trimestre de 2019 seulement, Orangetheory va ouvrir 12 nouveaux studios au pays et l'entreprise planifie l'inauguration de son tout premier studio au Nouveau-Brunswick plus tard cette année, permettant au phénomène de mise en forme de se développer dans 9 provinces sur 10. Ces 12 nouveaux studios incluent Brossard, Laval ainsi que Repentigny, pour un total de 10 emplacements au Québec.

En 2019, Orangetheory lancera plusieurs nouveaux moniteurs de fréquence cardiaque, une nouvelle application, un système de moniteurs pour lancer des défis aux membres ainsi qu'une technologie à la fine pointe qui assurera non seulement le suivi du rythme cardiaque des participants pendant la séance d'entraînement, mais aussi des distances parcourues en courant et en ramant. « Nous ne sommes plus SEULEMENT un concept de mise en forme; nous avons évolué pour devenir une entreprise de mise en forme et de technologie », a soutenu Hifa Maleki, vice-présidente, Développement et exploitation des franchises, Orangetheory Fitness Canada. « Les Canadiens continuent d'affluer dans nos studios pour participer au meilleur entraînement d'une heure au pays, car nous restons attachés à nos origines qui ont fait de nous un innovateur au sein de l'industrie alors que nous offrons aux membres une expérience hybride de mise en forme et de technologie. Toutes ces données peuvent être regroupées au moyen de notre application et servir à montrer aux membres que les résultats ne proviennent pas SEULEMENT des centimètres qu'ils enlèvent de leur tour de taille. Mme Maleki poursuit : En recueillant des points de données sur la mise en forme de multiples sources dans notre application Challenge Tracker en 2019, nous pourrons faire des entraînements un jeu en misant sur la nature compétitive de nos membres afin qu'ils atteignent des résultats qu'ils ne pensaient jamais obtenir! »

De plus, la marque a renforcé son réseau de soutien pour presque 100 franchisés au Canada l'an dernier. À l'été 2018, l'entreprise a nommé Blake MacDonald, un cadre chevronné oeuvrant dans le secteur du conditionnement physique depuis 20 ans, à titre de président à temps plein. M. MacDonald s'est joint à du personnel d'entreprise représentant plus de 30 employés répartis dans des bureaux à Edmonton, Alberta, et à Toronto, Ontario. « Alors que nous sommes nous-mêmes une franchise englobant 16 emplacements Orangetheory (avec David Hardy, partenaire d'affaires), nous sommes ravis de voir le réseau de soutien interne pour nos franchisés atteindre une masse critique, a soutenu M. MacDonald. Nous sommes convaincus d'avoir bâti le bon cadre qui nous permettra de faire croître la marque jusqu'à environ 200 emplacements au Canada d'ici 2021. »

De plus, Orangetheory Fitness Canada est fière d'annoncer un nouveau partenariat national avec Arcane, une agence de publicité chef de file offrant des services complets et numériques, établie à London, Ontario. « Notre partenariat avec Arcane visera à inspirer les Canadiens à « Débordez de vie » (More Life) en poursuivant leurs objectifs en matière de mise en forme et de bien-être, a soutenu M. MacDonald, en ajoutant que le fait d'exposer les Canadiens au mariage de la mise en forme et de la technologie à Orangetheory Fitness peut changer des centaines de milliers de vies et ultimement, faire du Canada un pays en meilleure santé. »



Orangetheory® Fitness est un entraînement personnel en groupe unique en son genre qui a été développé scientifiquement. Il est divisé en blocs d'exercices cardiovasculaires et musculaires. Fondés sur le concept de la consommation en excès d'oxygène post-exercice, qui signifie que l'on continue à brûler des calories même au repos, les entraînements Orangetheory sont conçus pour que les participants atteignent une zone d'entraînement cible située entre 84 pour cent et 91 pour cent de leur fréquence cardiaque maximale, ce qui stimule le métabolisme et accroît l'énergie. Dirigé par un entraîneur hautement chevronné, chaque entraînement Orangetheory Fitness comprend des exercices d'endurance, de force et de puissance effectués sur des machines variées dont des tapis roulants, des rameurs, des systèmes TRX® d'entraînement par suspension et des haltères. Il en résulte une énergie accrue, un tonus musculaire apparent et l'effet Orange, grâce auquel les participants continuent de brûler des calories jusqu'à 36 heures après l'entraînement, même au repos, dont une moyenne de 500 calories et plus au total brûlées par entraînement de 60 minutes.

À l'automne 2012, Orangetheory Fitness a inauguré son premier studio au Canada, et en quelques mois, elle en a ouvert trois autres. En 2014, le nombre de studios Orangetheory au Canada a grimpé à 12, puis à 18 en 2015. Par la suite, une croissance spectaculaire s'est produite en 2016, en 2017 et en 2018, alors que le nombre de studios Orangetheory est passé à 42, à 60, puis à 84, respectivement. Orangetheory Fitness possède maintenant plus de 1 000 studios répartis dans 22 pays. En plus d'être une entreprise classée au palmarès Inc. 500, Orangetheory Fitness a reçu le prix de la « meilleure marque culte en émergence » remis par The Society of Cult Brands pour avoir inspiré un dévouement fidèle au sein de sa clientèle.

Rendez-vous sur www.orangetheoryfitness.ca/franchisees pour connaître les possibilités de franchisage.

