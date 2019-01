Avis aux médias - Le secrétaire parlementaire DeCourcey annonce du soutien au processus préalable à l'arrivée des nouveaux arrivants





HALIFAX, le 15 janv. 2019 /CNW/ - Matt DeCourcey, secrétaire parlementaire du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté et député de Fredericton, fera une annonce au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, concernant un soutien au processus préalable à l'arrivée des nouveaux arrivants. M. DeCourcey répondra par la suite aux questions des médias.

Date : Le mercredi 16 janvier 2019



Heure : 9 h 15 (heure locale)



Lieu : Immigrant Services Association of Nova Scotia

6960, chemin Mumford, pièce 2120

Halifax (Nouvelle-Écosse)

B3L 4P1

Note pour les médias :

Les médias auront l'occasion de filmer sur rouleau B à 9 h (heure locale).

Veuillez arriver au plus tard à 8 h 45.

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Communiqué envoyé le 15 janvier 2019 à 09:33 et diffusé par :