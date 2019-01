Currency.com lance la première plateforme de négociation de titres tokenisés au monde suite à un investissement de Larnabel Ventures et VP Capital





Les investisseurs en cybermonnaies peuvent désormais participer aux marchés financiers traditionnels en toute facilité en utilisant directement des cybermonnaies sans d'abord les convertir en monnaies fiduciaires

MINSK, Biélorussie, 15 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Currency.com, une société de technologie blockchain de prochaine génération, a annoncé aujourd'hui le lancement de la première plateforme de négociation de titres tokenisés entièrement fonctionnelle permettant aux investisseurs de négocier, d'investir dans des instruments financiers et de bénéficier d'une exposition à ces instruments en situation réelle en utilisant directement des cybermonnaies.

Currency.com est accessible par tous les types d'investisseurs et émettra plus de 10 000 titres tokenisés (avec 150+ pour commencer) qui suivront le prix de marché sous-jacent d'instruments financiers courants tels que des indices, des produits de base et des actions mondiales. Les utilisateurs pourront par exemple acheter un token reflétant la performance d'un action Apple Au sujet du Nasdaq ? APPLE.CX ? pour les mêmes coûts économiques et bénéfices d'une action Apple. Les utilisateurs pourront acheter directement ces tokens sur Currency.com en utilisant Bitcoin (BTC) ou Ethereum (ETH), et pourront les négocier sur la marge.

Pour offrir ces capacités, Currency.com exploite la technologie de Capital.com, sa plateforme soeur règlementée par la FCA et CySEC, afin d'offrir aux utilisateurs un accès à une version tokenisée d'un contrat d'échange d'un titre, d'un produit de base ou d'un indice spécifique.

Ivan Gowan, PDG de Currency.com, a déclaré, « Nous sommes ravis de lancer cette entreprise blockchain révolutionnaire et de fournir aux crypto investisseurs une option concrète permettant de diversifier leur portefeuille en investissant dans des classes d'actifs traditionnelles, sans être obligés de convertir des cybermonnaies en monnaie fiduciaire pour le faire. Currency.com a pour mission de fournir aux utilisateurs une sécurité et une protection contre la fraude optimales, et d'éviter les risques potentiels en exploitant la pleine traçabilité des transactions blockchain et en respectant les normes règlementaires les plus strictes établies par le Décret No. 8 de Biélorussie 'Au sujet du développement d'une économie numérique. »

« Currency.com va perturber et révolutionner la technologie financière à grande échelle », a commenté Viktor Prokopenya, fondateur et PDG de VP Capital. « Historiquement, l'accès aux marchés financiers mondiaux a été disponible via un support primaire ? la bourse ? mais Currency.com exploite une technologie de cybermonnaie révolutionnaire pour créer une opportunité pour les investisseurs qui n'ont pas nécessairement accès aux marchés boursiers traditionnels. Tout ceci a été rendu possible par le Décret No. 8 progressif 'Au sujet du Développement d'une économie numérique' qui a été promulgué en Biélorussie. La Biélorussie est devenue l'un des pays les plus visionnaires en matière de technologies blockchain et le premier pays au monde à créer un cadre législatif dédié personnalisé pour les cybermonnaies et leur industrie. »

Currency.com est la première entreprise blockchain à avoir obtenu une licence du High Technology Park (HTP) en Biélorussie suite à l'adoption du Décret No. 8 'Au sujet du développement d'une économie numérique'. Le Décret No. 8 légalise les entreprises basées sur la blockchain en fournissant un statut légal pour les tokens et les contrats intelligents, et en légalisant les opérations liées au minage, à la conservation, l'achat, la vente, la distribution, ou l'échange de cybermonnaies, telles que les services d'échange, les tokens numériques, les Initial Coin Offerings et les opérations de minage.

Currency.com est pleinement conforme au Décret No. 8 et applique des lois de lutte contre le blanchiment de capitaux (Anti-Money Laundering - AML) et Connaissez votre client (Know Your Customer - KYC) de premier ordre ainsi que des règles strictes de protection des données et des clients au même niveau que le Règlement général sur la protection des données (RGPD). Currency.com a également développé en interne des mécanismes de conformité assurant la protection de tous les dépôts des clients par des mesures de sécurité avancées. Ceci inclut la vérification de toutes les transactions blockchain par des services de veille blockchain tels que Coinfirm, Elliptic et Chainanalysis.

La plateforme de négociation de titres tokenisés sera complétée par une plateforme de négociation et d'échange de cybermonnaies gratuite utilisant une monnaie fiduciaire, conservant les avoirs en lieu sûr et faisant des échanges crypto à crypto ; ainsi que par Moonfolio, une application de suivi de portefeuille de cybermonnaies tout-en-un gratuite permettant aux utilisateurs de construire un portefeuille de cybermonnaies gratuit à partir de zéro.

Currency.com autorisera de nouveaux utilisateurs graduellement sur la plateforme pour assurer une fonctionnalité optimale à mesure que le service évoluera. Les utilisateurs peuvent s'inscrire sur la liste d'attente de la plateforme en ligne Currency.com à l'adresse https://currency.com/ . La société déploiera également un programme de recommandation via ses traders qui recevront des codes d'invitation à partager avec leurs amis.

Une fois à bord, l'utilisateur participera au programme de recommandation exclusif de Currency.com. Currency.com distribuera régulièrement des invitations de recommandation à ses traders qui pourront inviter des amis et gagner 50 % de leur commission de négociation pour leurs 6 premiers mois de négociation. Chaque personne enregistrée sur Currency.com recevra un capital de négociation gratuit - $50 pour chaque compte durant la période d'invitation.

Les applications iOS et Android de Currency.com seront disponibles pour des tests bêta dès février 2019.

À propos de Currency.com

Currency.com est une société de technologie blockchain de prochaine génération qui exploite la première plateforme de négociation du monde pour les titres tokenisés permettant aux investisseurs d'utiliser leurs actifs de cybermonnaie pour investir sur les marchés financiers mondiaux et d'en bénéficier ? sans être pour cela obligés de convertir leur portefeuille de cybermonnaies en monnaies fiduciaires. Currency.com est licenciée, autorisée et règlementée par le High Technology Park (HTP) de Biélorussie en vertu du Décret No. 8 'Au sujet du développement d'une économie numérique'. Pour en savoir plus, visitez : https://currency.com/ .

À propos de VP Capital

Fondée par Viktor Prokopenya, la société VP Capital est un véhicule d'investissement mondial axé sur le secteur de la technologie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.vpcapital.com .

À propos de Larnabel Ventures

Larnabel Ventures a été fondée par la famille Gutseriev pour investir dans le secteur des technologies de l'information.

Demandes de renseignements des médias

media@currency.com

Canaux de médias sociaux

Facebook https://www.facebook.com/currencycom/

Twitter https://twitter.com/currencycom

telegram group https://t.me/currencycom_group

medium https://medium.com/currency-com

Kakaotalk public https://open.kakao.com/o/gp0NNl7

Communiqué envoyé le 15 janvier 2019 à 09:25 et diffusé par :