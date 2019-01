Nomination de Jean François Cloutier au poste de Vice-Président des Ventes pour le Québec au sein de la Corporation Otolanesoft





La Corporation Otolanesoft est heureuse d'annoncer la nomination de M. Jean François Cloutier au poste de Vice-Président des ventes pour le Québec.

MONTRÉAL, le 15 janv. 2019 /CNW Telbec/ - M. Cloutier détient un Baccalauréat en Commerce et Administration due HEC Montréal. Il possède plus de vingt ans d'expérience dans le secteur de l'automobile, principalement dans la vente de produits et services aux concessionnaires, aux grossistes et aux sociétés de location et de financement. Durant l'exercice de ses fonctions, Jean François a occupé de nombreuses responsabilités à la direction et au développement des affaires stratégiques dans différentes entreprises.

« Nous nous réjouissons de son arrivée a? la direction de notre département des ventes ; son professionnalisme, sa solide expérience et sa connaissance du marché québécois seront des atouts très précieux dans la prochaine phase du développement de nos opérations au Québec » a souligné Ralph Benatar Co-Président d'Otolane.

Le Groupe Auto Performance en Ontario vend la majorité de ses véhicules en gros sur la plateforme d'enchères Otolane. « Nous sommes fiers de notre partenariat avec Otolane et sommes très satisfaits des résultats obtenus grâce aux économies substantielles réalisées en 2017 et 2018 » de dire M. Steven Alizadeh CEO du Groupe Performance.

« Je suis heureux de me joindre à la dynamique équipe d'Otolane, une société qui rayonne et qui inspire le sérieux dirigée par des gestionnaires de renom qui ont bâti une excellente réputation dans le développement d'entreprises de hautes technologies. Je suis persuadé que nous prendrons le leadership des plateformes digitales pour véhicules usagers au Canada » de dire M. Cloutier.

A propos de la Corporation Otolanesoft

La Corporation Otolanesoft a été fondée à Montréal par des entrepreneurs expérimentés dans le développement de plateformes utilisées par les plus importantes Institutions bancaires canadiennes. La plateforme d'encan Otolane a été bâtie avec les mêmes soucis de performance de fiabilité et de stabilité. Otolane est avant tout une entreprise à la fine pointe de l'utilisation des derniers outils technologiques et elle possède les ressources nécessaires pour prendre la position de leader dans l'essor du digital en pleine mutation dans l'industrie automobile.

La plateforme regroupe un véritable écosystème comprenant :

- Enchères digitales.

- Enchères physiques en partenariat avec Manheim et Adesa.

- Financement d'inventaire en partenariat avec NextGear.

- Base de données de plus de 3 millions de véhicules pour le Canada et les États Unis,

- Transport à travers le Canada.

- Garantie d'un mois sur tous les véhicules.

- Garantie prolongée.

- Financement aux particuliers.

- Paiement électronique.

