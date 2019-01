Rendeavour déploie des infrastructures de communication American Tower au Ghana





Appolonia City s'est associé avec ATC Ghana, une filiale d'American Tower Corporation, pour déployer des tours de téléphonie cellulaire à Appolonia City, une zone de 941 hectares dans l'agglomération d'Accra. La première tour de relais cellulaire déjà installée permet d'améliorer les connexions pour les entreprises et résidents actuels d'Appolonia City.

« De plus en plus d'entreprises, aussi bien locales qu'internationales, continuent à investir à Appolonia City, » a déclaré Bright Owusu-Amofah, PDG d'Appolonia City, à propos du partenariat. « L'infrastructure sans fil d'American Tower est reconnue dans le monde et nous nous engageons à offrir une connectivité de classe mondiale à nos résidents et entreprises. »

Gordon Xatse, responsables des ventes et du marketing d'ATC Ghana, a expliqué : « C'est un plaisir de travailler avec Rendeavour sur le projet Appolonia City, qui figure parmi les aménagements suburbains les mieux planifiés en Afrique. Suivant l'installation réussie de notre premier site de télécommunications à Appolonia City, nous espérons étendre notre partenariat avec Rendeavour et continuer à offrir un service de classe mondiale à nos communautés et clients mutuels. »

Rendeavour construit sept villes nouvelles sur 12 000 hectares dans cinq pays d'Afrique sub-saharienne. Les villes Rendeavour proposent des logements, des bureaux, des écoles, des établissements hospitaliers et des zones industrielles dans un environnement urbain bien planifié, ainsi que les infrastructures - de routes, d'énergie, d'eau et de TIC - qui représentent les fondements pour la croissance future du continent.

Appolonia City a récemment établi plusieurs partenariats stratégiques avec des entités telles que l'Association of Ghana Industries, Comland Company Limited et maintenant ATC Ghana. En 2018, Appolonia City a reçu le titre « d'entreprise la plus prometteuse de l'année » lors des Ghana Business Awards et a reçu le prix de « meilleur membre 2018 » de la Chambre de commerce américaine.

Appolonia City est une zone d'aménagement urbain de 941 hectares (2 325 acres) d'utilisation mixte et à revenu mixte, à 20 kilomètres du centre d'Accra, capitale du Ghana. Le projet comprend différentes infrastructures sociales soutenues par des services de construction et de gestion immobilière de classe mondiale. Les ventes résidentielles comptant un large éventail d'options de financement sont disponibles en achetant soit une parcelle à bâtir à Nova Ridge soit un logement déjà construit dans la zone d'aménagement Oxford. Appolonia Business Park offre 30 hectares (70 acres) de zones commerciales modernes. Le parc est conçu pour accueillir différentes utilisations comme des entreprises de fabrication, traitement, stockage, logistique et de services.

ATC Ghana est le premier fournisseur indépendant d'infrastructure sans fil partagée au Ghana. La société offre des tours, des systèmes intégrés dans les bâtiments, des solutions d'énergie et services qui accélèrent le déploiement de réseau pour le secteur de la transmission de communications et sans fil.

