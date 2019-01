AVIS AUX MÉDIAS - Unifor fera le point sur la campagne #SauvonsOshawaGM à un salon de l'automobile





DETROIT, le 15 janv. 2019 /CNW/ - Le président national d'Unifor, Jerry Dias, fera le point sur la campagne pour sauver l'usine de GM à Oshawa, qui demande à General Motors (GM) d'annuler sa décision de fermer l'usine de montage d'Oshawa.

« Maintenir cette ligne de conduite nuira aux travailleurs, à l'économie et à l'entreprise elle-même, a déclaré M. Dias. Il n'est pas trop tard pour que GM continue de construire des véhicules au Canada, alors les Canadiens voudront continuer à acheter ses produits. »

M. Dias est à Detroit pour participer à l'assemblée annuelle du Conseil du partenariat pour le secteur canadien de l'automobile, qui se déroule lors de l'avant-première médiatique du Salon international de l'auto de l'Amérique du Nord.

QUOI : Conférence de presse pour faire le point sur la campagne #SauvonsOshawaGM QUAND : Mardi 15 janvier 2019 à 13 h 45 OÙ : Hôtel Crowne Plaza, salle de bal Plaza 2, boul. Washington Detroit, Michigan, États-Unis

(Situé de l'autre côté de la rue en face du Salon international de l'auto de l'Amérique du Nord au Cobo Center) QUI : Jerry Dias, président national d'Unifor

La conférence de presse de jeudi sera aussi transmise en direct sur la page Facebook d'Unifor Canada.

Bien qu'elle ait gagné plus de 6 milliards de dollars américains cette année, General Motors a annoncé son intention d'arrêter la production à l'usine d'assemblage d'Oshawa après 2019. La perte de 2 900 emplois directs chez GM et de milliers d'autres dans le secteur des pièces et services automobiles est inacceptable pour Unifor et les consommateurs canadiens. Des milliers de personnes ont signé une pétition en ligne demandant à GM d'allouer une production à Oshawa. Pour obtenir de plus amples informations, consultez le site Web SauvonsOshawaGM.ca.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 315 000 travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

