Invitation aux médias - 10e édition du Défi Cecobois





QUÉBEC, le 15 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Le Centre d'expertise sur la construction commerciale en bois (Cecobois) est heureux d'inviter les représentants des médias à assister à la 10e édition du Défi Cecobois qui se tiendra du 18 janvier au 20 janvier. Ce concours étudiant met au défi des étudiants des 1er 2e et 3e cycles en génie civil, génie du bois, architecture et design de l'environnement en provenance de partout au Québec de concevoir et de construire en équipe multidisciplinaire un modèle réduit d'une structure en utilisant uniquement le matériau bois. La conception de la structure en bois doit faire preuve d'un design novateur et optimisé structuralement.

Membres du jury de l'édition 2019

Caroline Frenette, conseillère technique, Cecobois

Stéphan Langevin, architecte associé, STGM

Fernando Junior Leblanc Carrera, ingénieur, Stantec

Maxime Turgeon, architecte, GLCRM architectes

Aide-mémoire















ENDROIT : Université Laval

Atrium du Pavillon Charles-de Koninck

1030, avenue des Sciences Humaines











HORAIRE : Vendredi 18 janvier

9 h à 13 h - Conception du projet

13 h à 20 h 30 - Construction des structures













Samedi 19 janvier

8 h 30 - Arrivée des participants

9 h à 17 h - Construction des structures













Dimanche 20 janvier

8 h 30 à 9 h 15 - Prise des photos officielles

9 h 15 à 12 h - Évaluation par le jury

14 h à 15 h - Remise des prix

