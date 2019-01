Avis aux médias - Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada visitera le comté de Charlotte, au Nouveau-Brunswick





ST. ANDREWS, NB, le 15 janv. 2019 /CNW/ - Marco Mendicino, secrétaire parlementaire de François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, visitera St. Andrews et St. George dans le comté de Charlotte, au Nouveau-Brunswick. Au cours de sa visite, il rencontrera des dirigeants communautaires et visitera des installations clés qui ont bénéficié d'un financement fédéral.

Date : Le mercredi 16 janvier 2019

9 h 30

Le secrétaire parlementaire Mendicino visitera le nouveau bâtiment des métiers spécialisés du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, à St. Andrews, avec la députée de Nouveau-Brunswick-Sud-Ouest, Karen Ludwig

OUVERT AUX MÉDIAS

Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, campus de St. Andrews

99, rue Augustus

St. Andrews (Nouveau-Brunswick)

10 h 45

Le secrétaire parlementaire Mendicino visitera l'île Ministers avec la députée de Nouveau-Brunswick-Sud-Ouest, Karen Ludwig

FERMÉ AUX MÉDIAS

Île Ministers

St. Andrews (Nouveau-Brunswick)

11 h 30

Le secrétaire parlementaire Mendicino visitera l'aréna W.C. O'Neill avec la députée de Nouveau-Brunswick-Sud-Ouest, Karen Ludwig

OUVERT AUX MÉDIAS

Aréna W.C. O'Neill

24, rue Reed

St. Andrews (Nouveau-Brunswick)

13 h 15

Le secrétaire parlementaire Mendicino participera à une table ronde avec les maires de la région.

LE MINISTRE SERA À LA DISPOSITION DES MÉDIAS APRÈS LA TABLE RONDE

École secondaire Fundy

44, route Mount Pleasant

St. George (Nouveau-Brunswick)

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 15 janvier 2019 à 08:30 et diffusé par :