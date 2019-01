Tarku débute l'exploration pour le vanadium au Québec





MONTRÉAL, 15 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tarku Resources Ltd. (TSX-V: TKU) (la « Société » ou « Tarku ») est heureuse d'annoncer qu'elle a signé une lettre d'intention non contraignante (« LOI ») avec des prospecteurs lui permettant d'acquérir une participation de 100 % dans le projet de vanadium du Lac Fabien (le « Projet ») au Québec, Canada.



Cette lettre d'intention décrit les conditions principales et mutuellement acceptables d'un accord d'option définitif qui devra être signé au plus tard le 28 février 2019 et aux termes duquel Tarku, sous certaines conditions, émettrait essentiellement des actions et engagerait des dépenses d'exploration pour acquérir un intérêt de 100 % dans le projet sur 4 ans. Tarku évalue actuellement ses options afin de mieux sécuriser le financement du projet.

Julien Davy, président et chef de la direction de Tarku, déclare : « En tant que générateur de projet, nous sommes engagés dans l'exploration et la découverte de nouvelles ressources au Québec. L'acquisition du Lac Fabien permet à Tarku de diversifier et de renforcer son portefeuille de projets dans le but de créer de la valeur pour ses actionnaires. Nos travaux d'exploration estivale 2019 nous le confirmeront, mais nous sommes déjà impressionnés par la taille et la continuité de la minéralisation. C'est un endroit facile d'accès et les résultats déjà connus d'échantillons choisis et répartis sur des kilomètres laissent supposer un fort potentiel pour la découverte d'un nouveau dépôt de vanadium ».

Le projet du Lac Fabien

Le projet qui est accessible par la route, comporte 35 titres miniers et est situé à 130 km au nord-ouest de la ville de Québec à seulement 3 km de la ligne de chemin de fer du Lac St-Jean transportant marchandises et passagers. Le projet a été initialement mis en évidence en 2001 pour son potentiel de minéralisation magmatique Fe-Ti-V-P (0,58 % V 2 O 5 , 59,31 % Fe 2 O 3 ; GM 60997). Les horizons sub-verticaux de magnétites riches en vanadium sont encaissés dans des intrusions mafiques-ultramafiques associées aux anorthosites.

Les récents travaux d'exploration ont rapporté plus de 25 échantillons choisis contenant des valeurs > 0,25 % V 2 O 5 et distribués sur une superficie de 1,2 km par 300 m. Ces résultats incluent un échantillon choisi titrant 0,48 % V 2 O 5 et 11 m @ 0,22 % de V 2 O 5 en rainurage. Des résultats préliminaires de tests au tube Davis ont démontré une très bonne récupération du concentré de magnétite donnant des valeurs de 1,37 à 1,67 % V 2 O 5 et de 55 à 65 % Fe.

Un récent levé magnétique réalisé par le gouvernement du Québec en 2015 démontre que l'anomalie magnétique associée à la minéralisation de vanadium s'étend sur plus de 6 km de long. La zone minéralisée est caractérisée par une épaisseur de mort-terrain faible ou inexistante, ce qui suggère, dans l'optique d'une exploitation à ciel ouvert, un bon ratio de décapage.

Tarku prévoit de mener des travaux d'exploration au cours de l'été 2019, comprenant entre-autre un vaste échantillonnage de roches, du rainurage et du décapage pour permettre de valider l'épaisseur et la continuité des zones minéralisées en vanadium, ainsi que la répartition des teneurs. Les travaux comprendront également des tests métallurgiques préliminaires visant à démontrer la qualité de récupération du vanadium au Lac Fabien.

Le vanadium

Le vanadium est un minéral dit stratégique utilisé comme alliage pour renforcer l'acier et le titane et comme catalyseur chimique. L'Administration de la Normalisation de la République populaire de Chine a récemment annoncé, suite à l'effondrements meurtriers d'une série d'immeubles, l'instauration d'une nouvelle norme relative aux barres d'armature exigeant l'utilisation de vanadium (ces barres servent à donner une structure interne au béton coulé).

Les prix du vanadium sont en hausse aussi grâce à l'utilisation et le développement de batteries ou d'accumulateurs d'oxydoréduction au vanadium (« Vanadium redox flow batteries », VRFB) utilisées pour le stockage d'énergie de longue durée. Ces batteries deviennent rapidement la solution de stockage d'énergie pour l'écrêtement de la demande de pointes, le nivellement de la charge, les micro-réseaux, l'énergie éolienne et solaire, les sources d'énergie hors réseau et une alimentation sans coupure. La hausse des prix du vanadium continue de s'accélérer alors que le prix des flocons de V 2 O 5 a récemment atteint $27,50/lb en Chine, comparativement à $5/lb il y a deux ans.

Il n'existe actuellement aucune production de vanadium primaire en Amérique du Nord alors que la Chine, la Russie et l'Afrique du Sud produisent annuellement environ 77% de la production totale. La production de vanadium secondaire existe mais est produite à partir de déchets provenant de résidus de pétrole, de catalyseurs usés, de cendres à usage industriel et de scories de fonte au vanadium. Tarku voit une opportunité de développer des projets de vanadium propre et de haute qualité dans une juridiction stable comme le Québec.

À propos de Tarku Resources Ltd. (TSX-V: TKU)

Tarku Resources Ltd. est une société d'exploration axée sur la génération de projets en menant des activités d'exploration dans des zones à fort potentiel géologique et à des niveaux élevés d'acceptabilité sociale. La génération de projet étant la base du développement minier, la vision de Tarku est de générer des projets d'exploration avec un excellent potentiel pour des partenaires ou des acheteurs éventuels. Tarku possède 74 648 797 actions en circulation, dont environ 70 % sont détenues par des initiés et ses actionnaires principaux.

M. Benoit Lafrance, géo., Ph.D., directeur de l'exploration et administrateur de Tarku est la personne qualifiée selon le Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers qui a préparé, supervisé et approuvé la rédaction des informations techniques contenues dans ce communiqué de presse.

Pour plus d'information, veuillez consulter le site internet de la Société : www.tarkuresources.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs qui sont assujettis à des risques et à des incertitudes connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les activités et les résultats réels diffèrent considérablement des résultats attendus et des activités prévues. Ces risques et incertitudes comprennent ceux qui sont décrits dans les rapports périodiques de Tarku, y compris le rapport annuel, ou les documents que Tarku dépose à l'occasion auprès des autorités en valeurs mobilières.

