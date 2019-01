AbilitiTCCI (MC) de Morneau Shepell compte désormais parmi les services paramédicaux couverts par les programmes d'assurance collective





Ce programme de thérapie cognitivo-comportementale sur Internet est offert directement aux particuliers

TORONTO, le 15 janv. 2019 /CNW/ - Morneau Shepell a annoncé aujourd'hui que son programme de thérapie cognitivo-comportementale sur Internet (TCCI), AbilitiTCCIMC, est désormais offert aux particuliers par plusieurs compagnies d'assurance en tant que service paramédical. Ce type de service est habituellement fourni par des professionnels à l'extérieur du système de santé publique. C'est la première fois dans son histoire que Morneau Shepell met la TCCI directement à la disposition des particuliers.

AbilitiTCCIMC de Morneau Shepell propose une TCCI fondée sur la recherche et les pratiques exemplaires au moyen d'une plateforme numérique qui combine le soutien d'un thérapeute et des activités et exercices interactifs afin d'améliorer la thérapie traditionnelle. Ce programme avant-gardiste est axé sur la modification des schèmes de pensée, des réactions émotionnelles et des comportements négatifs afin de réduire l'absentéisme, améliorer l'engagement au travail, accélérer le retour au travail et réduire les coûts liés à la gestion des employés atteints de maladies mentales.

« Les problèmes de santé mentale sont plus fréquents que jamais au sein de la main-d'oeuvre et nuisent à la productivité et au bien-être global des employés, affirme Stephen Liptrap, président et chef de la direction de Morneau Shepell. Chaque année, un employé sur cinq est aux prises avec un trouble mental. Les employeurs commencent à reconnaître la nécessité d'investir dans des programmes accessibles qui permettent de maximiser les soins et d'améliorer le rendement de leurs équipes. AbilitiTCCIMC répond à ce besoin en optimisant les programmes d'avantages sociaux grâce à l'ajout de la TCCI comme service paramédical remboursable. »

Selon le Centre de toxicomanie et de santé mentale, les coûts annuels liés à la maladie mentale s'élèvent à environ 51 milliards de dollars au Canada, ce qui comprend les coûts des soins de santé, de la perte de productivité et de la réduction de la qualité de vie associée à une bonne santé. Puisque le traitement des troubles mentaux prend plus de temps et coûte donc plus cher aux employeurs, ceux-ci ont manifestement besoin d'un programme de santé mentale structuré de longue durée qui est facile à utiliser par les employés. Depuis le lancement d'AbilitiTCCIMC, Morneau Shepell travaille en partenariat avec plusieurs employeurs et assureurs.

« La reconnaissance de la TCCI comme service paramédical admissible représente un changement important dans le domaine du soutien en santé mentale, souligne Nigel Branker, président, Solutions en santé et productivité. Auparavant, on pouvait seulement accéder à une TCCI par l'entremise du programme d'aide aux employés et à la famille (PAEF) ou du programme de gestion d'invalidité de son employeur. Le fait d'offrir la TCCI directement au titre du programme d'avantages sociaux permettra aux employés de facilement intégrer la thérapie au quotidien et de s'absenter moins souvent pour recevoir leur traitement. »

Plusieurs décennies d'expérience en matière d'expertise clinique et d'outils numériques distinguent la plateforme de TCCI de Morneau Shepell des autres programmes. Pour accéder à AbilitiTCCIMC, veuillez communiquer avec votre assureur afin de savoir si vous bénéficiez de ce service. Vous trouverez de plus amples renseignements sur le programme à https://www.morneaushepell.com/ca-fr/th%C3%A9rapie-cognitivo-comportementale-sur-internet-tcci.

À propos de Morneau Shepell

Morneau Shepell est la seule société offrant des services-conseils et des technologies en ressources humaines à adopter une approche intégrative des besoins en matière de bien-être des employés, de santé, d'assurance collective et de retraite. Elle est également le principal administrateur de régimes de retraite et d'assurance collective et le principal fournisseur de solutions intégrées en gestion des absences au Canada. LifeWorks par Morneau Shepell est une solution de bien-être global alliant des programmes d'aide aux employés, de bien-être, de reconnaissance et de récompenses. En tant que chef de file dans les domaines des services-conseils stratégiques en RH et de la conception de régimes de retraite avant-gardistes, la société aide aussi ses clients à résoudre des problèmes complexes liés à la main-d'oeuvre et offre des solutions intégrées en matière de productivité, de santé et de retraite. Fondée en 1966, Morneau Shepell sert environ 24 000 organisations de toutes tailles, des plus petites entreprises à certaines des plus grandes sociétés et associations. Comptant plus de 4 500 employés répartis partout dans le monde, Morneau Shepell offre ses services à des entreprises à l'échelle planétaire. Morneau Shepell inc. est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : MSI). Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, visitez le site morneaushepell.com.

