KPMG au Canada s'unit à Respect Group Inc.





Une alliance stratégique pour favoriser des milieux de travail respectueux, sains et sécuritaires

TORONTO, le 15 janv. 2019 /CNW/ - KPMG au Canada a annoncé aujourd'hui qu'il unissait ses forces à celles de Respect Group, une organisation fondée par l'ex-hockeyeur de la LNH et ardent défenseur des droits des victimes Sheldon Kennedy, en vue d'offrir aux employés d'entreprises de la formation sur la prévention de l'intimidation, de l'abus, du harcèlement et de la discrimination en milieu de travail. Ensemble, KPMG et Respect Group offriront un programme de formation qui saura répondre aux nouveaux besoins des entreprises dans la foulée du mouvement #MoiAussi.

« En nous associant à KPMG, nous augmentons nos chances de réellement changer les cultures, au-delà du simple respect des lois. Cette alliance, jumelée à notre approche collaborative pour favoriser le respect en milieu de travail, permet aux organisations de faire de cette obligation une priorité », déclare Sheldon Kennedy, cofondateur de Respect Group. « Je suis enthousiaste à l'idée de faire avancer les choses aux côtés de KPMG. »

Le programme comporte une certification en ligne « Respect au travail » pour les employés, des ateliers personnalisés en milieu de travail visant à sensibiliser les employés et à accroître leurs connaissances, ainsi que des dîners-causeries réguliers qui fourniront aux employés les compétences nécessaires pour favoriser le respect en milieu de travail.

« Outiller les organisations pour instaurer une culture axée sur le respect et favoriser la santé mentale au travail est une priorité chez KPMG », affirme Soula Courlas, associée et leader nationale, Services-conseils - Ressources humaines et changement organisationnel. « Nous sommes ravis de collaborer avec Sheldon et Respect Group pour aider les entreprises à améliorer leur culture organisationnelle; à éliminer les comportements inacceptables, mais aussi à instaurer un climat de travail positif et valorisant où chacun peut mettre à profit ses idées et des compétences. Nous nous réjouissons à la perspective d'influencer positivement les milieux de travail de tout le pays grâce à cette gamme de services utiles et pragmatiques. »

En unissant leurs forces, KPMG au Canada et Respect Group aideront les entreprises à prévenir l'intimidation, l'abus, le harcèlement et la discrimination; à donner du pouvoir au spectateur et à créer un environnement de travail psychologiquement sain, en vue de changer les cultures organisationnelles.

KPMG au Canada

KPMG s.r. l./S.E.N.C.R.L., cabinet d'audit, de fiscalité et de services-conseils (kpmg.ca/fr) et société canadienne à responsabilité limitée constituée en vertu des lois de l'Ontario, est le cabinet canadien membre de KPMG International Cooperative (« KPMG International »). KPMG compte plus de 7 000 professionnels et employés dans 38 bureaux au Canada, qui servent des clients des secteurs privé et public. KPMG est reconnu pour être un employeur de choix et pour offrir l'un des meilleurs lieux de travail au pays.

Les cabinets indépendants membres du réseau KPMG sont affiliés à KPMG International, entité suisse. Chaque cabinet membre est une personne morale distincte et indépendante, et se décrit comme tel.

Respect Group

Respect Group a été incorporé le 5 avril 2004 par les cofondateurs Sheldon Kennedy et Wayne McNeil, qui désiraient poursuivre leur passion commune : la prévention de l'intimidation, de l'abus, du harcèlement et de la discrimination. Respect Group est composé d'une équipe de 30 personnes talentueuses dont la passion est de créer une culture mondiale de Respect.

Respect Group a mobilisé des conseillers reconnus afin de développer un curriculum et une plateforme d'apprentissage. Un contenu développé par des experts, et un modèle de certification professionnel en ligne complètent les solutions de gestion du risque entièrement externalisées de Respect Group pour les milieux sportif, scolaire et professionnel.

