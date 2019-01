Gestion de Placements TD élargit sa gamme de produits de la Série D pour investisseurs autonomes





TORONTO, le 15 janv. 2019 /CNW/ - Gestion de Placements TD Inc. (GPTD), gestionnaire des Fonds Mutuels TD et des portefeuilles du Programme de gestion d'actifs TD (portefeuilles du PGA TD) a annoncé aujourd'hui l'expansion de sa Série D, qui propose désormais 18 nouvelles solutions de placement. La Série D offre aux investisseurs autonomes qui effectuent des opérations par l'entremise du courtage à escompte une option de fonds communs de placement à plus faible coût.

À compter d'aujourd'hui, la Série D de GPTD inclut 80 fonds communs de placement grâce à l'ajout des solutions suivantes :

Série D Fonds Mutuels TD Fonds de revenu mensuel diversifié TD Portefeuille confortable TD - croissance audacieuse Fonds de croissance équilibré TD Portefeuille confortable TD - revenu conservateur Fonds de croissance asiatique TD Portefeuille confortable TD - revenu équilibré Fonds des marchés émergents TD Portefeuille confortable TD - équilibré Fonds métaux précieux TD Portefeuille confortable TD - croissance équilibrée Portefeuille conservateur de retraite TD Portefeuille confortable TD - croissance Portefeuille équilibré de retraite TD

Portefeuilles du PGA TD Portefeuille géré TD - revenu et croissance modérée Portefeuille géré TD - croissance équilibrée Portefeuille géré TD - croissance audacieuse Portefeuille géré TD - croissance boursière maximale Portefeuille géré TD - revenu



Les placements dans les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais. Avant d'investir, veuillez lire l'aperçu du fonds et le prospectus, car ils contiennent des renseignements détaillés sur les placements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis ni assurés; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire.

Les Fonds Mutuels TD et les portefeuilles du Programme de gestion d'actifs TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., une filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion, et sont offerts par l'entremise de courtiers autorisés.

Pour obtenir de plus amples renseignements, y compris le prospectus des fonds, allez à tdassetmanagement.com. Pour en savoir plus sur les placements dans ces fonds et dans d'autres solutions de la Série D, allez à courtierweb.td.com.

Gestion de Placements TD Inc.

Gestion de Placements TD (GPTD), un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements nord-américaine. Exerçant ses activités par l'entremise de Gestion de Placements TD Inc. au Canada et de TDAM USA Inc. aux États-Unis, GPTD offre une nouvelle perspective pour répondre aux plus grands défis des investisseurs. GPTD offre ses solutions de placement à des entreprises, des caisses de retraite, des fonds de dotation, des fondations et des investisseurs individuels. De plus, GPTD gère des actifs pour le compte de près de deux millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des portefeuilles gérés par des professionnels et des fonds constitués en société. Au 30 septembre 2018, les entités de gestion de placements de la TD géraient un actif de 391,3 milliards de dollars. Ces entités sont Gestion de Placements TD Inc., TDAM USA Inc., Epoch Investment Partners, Inc. (Epoch) et Gestion de Placements Greystone TD. Gestion de Placements Greystone TD représente Greystone Managed Investments Inc., filiale en propriété exclusive de Greystone Capital Management Inc. Toutes les entités sont des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

