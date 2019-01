Foodtastic fait l'acquisition des Rôtisseries Au Coq





MONTRÉAL, le 15 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Foodtastic Inc. est fière d'annoncer l'acquisition des Rôtisseries Au Coq (Au Coq). Fondée à Montréal en 1960, Au Coq se spécialise dans le poulet rôti en offrant un service de livraison efficace et des repas pour emporter.

Peter Mammas, président et chef de la direction de Foodtastic, a déclaré: « Au Coq est une marque locale précieuse et nous sommes ravis d'accueillir cette entreprise québécoise dans la famille Foodtastic. Nous sommes impatients de préserver l'héritage d'Au Coq, tout en développant la marque dans la région. L'arrivée d'Au Coq au sein de notre organisation est conforme à notre stratégie d'acquisition de concepts au potentiel de croissance. Nous sommes convaincus que l'ajout d'Au Coq bénéficiera à nos départements de marketing, des opérations et des achats et permettra d'améliorer le service aux franchisés. »

Au Coq est la deuxième acquisition majeure de Foodtastic depuis que cette dernière a reçu un investissement de 47 millions de dollars dans le but d'accélérer l'acquisition de restaurants, tel qu'annoncé récemment.

À propos de Foodtastic

Foodtastic est le franchiseur de nombreux concepts de restauration, notamment La Belle et La Boeuf, Monza, Carlos & Pepe, le Souvlaki Bar, Nickels et Bacaro. Foodtastic est un chef de file en franchise de restaurants au Québec avec plus de 45 restaurants et des ventes annuelles de 110 millions de dollars.

