Loblaw annonce l'élargissement des responsabilités de Sarah Davis, Présidente de l'entreprise





BRAMPTON, ON, le 15 janv. 2019 /CNW/ - Les Compagnies Loblaw Limitée (TSX:L, « Loblaw ») a annoncé aujourd'hui que Sarah Davis assumera des responsabilités accrues dans le cadre de ses fonctions à titre de présidente. En plus de continuer à veiller au rendement de Loblaw, elle assumera l'entière responsabilité du Comité de direction de l'entreprise, composé de 13 membres, en plus de voir les secteurs des finances et des ressources humaines relever directement d'elle. Mme Davis continuera de relever de Galen G. Weston, qui devient Président exécutif du conseil de Les Compagnies Loblaw Limitée. Le reste de l'équipe de la haute direction de Loblaw demeurera par ailleurs inchangé à la suite de cette annonce.

S'étant jointe à Loblaw il y a 12 ans, Mme Davis a notamment occupé les postes de Chef de la direction financière ainsi que de Chef de l'administration et dirigé la plupart des fonctions opérationnelles et administratives de l'entreprise. Elle agit à titre de Présidente depuis janvier 2017.

« Sarah et moi travaillons en étroite collaboration depuis plus de dix ans et elle a joué un rôle important dans le cadre de certaines des initiatives les plus marquantes dans l'évolution de Loblaw : la création de Propriétés de Choix, l'acquisition de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix, le lancement de PC Optimum et la mise en place d'une stratégie à long terme qui témoigne de notre passion pour les clients », a déclaré M. Weston. « Ensemble, notre équipe a établi une orientation stratégique des plus percutantes pour notre entreprise et Sarah réunit toutes les qualités de leader nécessaires pour nous permettre de la mener à bien. »

En tant que Président exécutif du conseil, M. Weston continuera à superviser la stratégie à long terme de Loblaw, tout en accordant une attention accrue à la stratégie de transformation globale de la société mère George Weston Limitée (TSX:WN), dont il est Président du conseil et chef de la direction.

À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée :

Les Compagnies Loblaw Limitée est le plus important détaillant au pays, offrant aux Canadiens des produits d'épicerie, de pharmacie, de santé et de beauté, des vêtements, de la marchandise générale, des services financiers et des produits et services mobiles sans fil. La raison d'être de Loblaw, Profiter pleinement de la vie, met à l'avant-plan les besoins et le bien-être des Canadiens, qui effectuent un milliard de transactions par année dans les magasins de l'entreprise. Avec plus de 2400 établissements détenus par la société, franchisés et affiliés, Loblaw, ses franchisés et ses pharmaciens-propriétaires emploient près de 200 000 personnes à temps plein et à temps partiel, ce qui en fait l'un des plus importants employeurs du secteur privé du Canada.

SOURCE Les Compagnies Loblaw limitée

Communiqué envoyé le 15 janvier 2019 à 08:00 et diffusé par :