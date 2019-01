Cartier recoupe 12,4 g/t Au / 5,0 m doublant le potentiel de ressources des Zones 5NE et 5M4





Faits saillants :



Les nouveaux résultats de 12,4 g/t Au sur 5,0 m sont inclus dans 5,9 g/t Au sur 12,0 m et sont eux-mêmes inclus dans 45,5 m à 2,0 g/t Au ont été intersectés à l'intérieur de la Zone 5NE, à 700 m de profondeur, à moins de 25 m de la Zone 5M4 ( FIGURE ).



sont inclus dans et sont eux-mêmes inclus dans ont été intersectés à l'intérieur de la Zone 5NE, à 700 m de profondeur, à moins de 25 m de la Zone 5M4 ( ). Les nouvelles valeurs de la Zone 5M4 de 15,8 g/t Au sur 1,0 m sont incluses dans 22,0 m à 2,2 g/t Au .



sont incluses dans . La position des résultats prolonge le potentiel de ressources des Zones 5NE et 5M4 sur une longueur de 350 m sous les intersections de forage connues à ce jour.



sous les intersections de forage connues à ce jour. Ce nouveau potentiel de ressources des Zones 5NE et 5M4 s'ajoute au potentiel de ressources demeuré à l'intérieur des infrastructures souterraines de la mine (puits de 965 m et 19 niveaux totalisant 7 km de galerie), au potentiel de ressources de la Zone 6N1 ainsi qu'au potentiel de ressources situé dans les Zones 5M et 5B sous la mine ( FIGURE ).

VAL-D'OR, Québec, 15 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Cartier Inc. (TSX-V: ECR) ("Cartier") est heureuse d'annoncer des valeurs de 12,4 g/t Au sur 5,0 m incluses dans 5,9 g/t Au sur 12,0 m et qui sont elles-mêmes incluses dans 45,5 m à 2,0 g/t Au sur la propriété Mine Chimo, située à 45 km à l'Est de Val-d'Or. Les nouvelles valeurs de la Zone 5M4 de 15,8 g/t Au sur 1,0 m sont incluses dans 22,0 m à 2,2 g/t Au. La position des résultats intersectés à 700 m de profondeur prolonge le potentiel de ressources des Zones 5NE et 5M4 sur une longueur de 350 m sous les intersections de forage connues à ce jour (Voir surface en jaune sur la FIGURE ).

Les Zones 5NE et 5M4, situées à l'extrémité Est de la propriété, ne sont distantes que de 25 m l'une de l'autre. Les valeurs obtenues de 2,0 g/t Au sur 45,5 m produisent un facteur métal de 91, ce qui offre des possibilités additionnelles d'approche au niveau des perspectives économiques. Ce nouveau potentiel de ressources serait accessible en réalisant 450 m de développement à partir des infrastructures minières existantes (puits de 965 m et 19 niveaux totalisant 7 km de galerie).

La FIGURE illustre le portrait des connaissances à ce jour du potentiel de ressources à développer à Mine Chimo et, l'exploration en cours vise à l'accroître encore davantage. Ce potentiel est composé des zones suivantes :

Potentiel de ressources défini par les forages souterrains de définition durant l'exploitation de la mine (Couleur rouge vif sur la FIGURE ).



). Potentiel de ressources défini par les forages de délimitation 2017 et 2018 qui ont accru les dimensions des zones aurifères périphériques (Couleur rouge vin sur la FIGURE).



Potentiel de ressources défini par les forages 2017 et 2018 qui ont exploré l'extension vers la profondeur des zones aurifères connues (Couleur jaune sur la FIGURE ).

« Les résultats obtenus à ce jour confirment l'importance de poursuivre l'exploration de ce projet afin d'optimiser le portrait de ce potentiel de ressources aurifères d'intérêt situé dans le camp minier actif de Val-d'Or » a commenté Philippe Cloutier, Président et Chef de la direction.

Les informations détaillées des nouveaux résultats sont les suivantes :

Forage De

(m) À

(m) Longueur (m) Au

(g/t) Zone

Aurifère Structure

Aurifère CH18-52E1 768,0 773,0 5,0 12,4 5NE 5N inclus dans 761,0 773,0 12,0 5,9 inclus dans 740,5 786,0 45,5 2,0 CH18-52E1 813,0 814,0 1,0 15,8 5M4 5M inclus dans 805,0 827,0 22,0 2,2 CH18-52 758,0 759,0 1,0 10,9 5NE 5N inclus dans 757,0 772,9 15,9 1,6

Les longueurs sont exprimées en longueur de carotte de forage. L'épaisseur vraie n'a pas été déterminée.

La campagne de forage de la Phase II se poursuit présentement afin de compléter la valorisation, à des profondeurs situées entre 600 m et 1 km, du potentiel de développement de ressources de 7 des zones aurifères périphériques aux zones principales 5M et 5B. Ce programme est constitué d'une quarantaine de forages cumulant 15 000 m dont plus de la moitié est complété.

Une VIDÉO YOUTUBE 3D permet de visualiser les principales composantes de la Mine Chimo qui sont les infrastructures souterraines d'exploitation, les structures, les zones et les intersections aurifères non-exploitées ainsi que les principales cibles visées par les forages en cours.

Faits saillants du projet Mine Chimo

À propos de Cartier

Ressources Cartier Inc., fondée en 2006, est basée à Val-d'Or, au Québec. Le Québec s'est toujours classé parmi les meilleurs territoires miniers au monde, principalement en raison de sa géologie favorable, de son environnement fiscal attrayant et de son gouvernement pro-minier. En 2017, l'Institut Fraser a de nouveau classé le Québec parmi les meilleurs au monde en matière d'attractivité pour les investissements.

Faits saillants relatifs à un investissement dans Cartier

La société a une solide encaisse avec plus de 7,5 M $, ainsi qu'un important endossement corporatif et institutionnel incluant Mines Agnico Eagle, JP Morgan UK et les fonds d'investissement du Québec.



La stratégie de Cartier consiste à concentrer ses efforts sur des projets aurifères relativement avancés offrant un potentiel d'accroissement rapide des ressources.



La société détient un portefeuille de projets d'exploration au stade avancé situés dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi au Québec; l'une des régions minières les plus prolifiques au monde.



La société se concentre sur l'avancement de ses 4 projets clés via des programmes de forage. Tous ces projets ont été acquis à des coûts raisonnables au cours des dernières années. Tous sont prêts à être forés avec pour cible l'extension géométrique des dépôts aurifères.



Le projet Mine Chimo est un ancien producteur d'or. Trois autres projets; Wilson, Benoist et Fenton, possèdent des estimations historiques de ressources.



En 2019, un programme en cours qui totalisera 105 forages cumulant 45 000 m vise à valoriser le potentiel de développement de ressources à Mine Chimo.

Assurance Qualité / Contrôle Qualité

Tous les résultats, annoncés dans ce communiqué, ont été obtenus d'échantillons mesurés le long de la carotte de forage. Les échantillons de carotte de calibre NQ sont concassés jusqu'à 80 % passant une maille de 8 mesh puis pulvérisés jusqu'à 90 % passant une maille de 200 mesh. Cartier insère 5 % du nombre d'échantillons sous forme de standards certifiés et un autre 5% sous forme d'échantillons stériles pour assurer le contrôle de la qualité. Les échantillons sont analysés au laboratoire Techni-Lab (Actlabs), situé à Ste-Germaine-Boulé (Québec). Les pulpes de 50 g sont analysées par pyroanalyse et lues par absorption atomique, puis par gravimétrie pour les résultats supérieurs à 5,0 g / t Au. Pour les échantillons contenant de l'or visible, 1 000 g de roche sont analysés par la méthode ?'Metallic Sieve?'.



Les renseignements de nature scientifique et/ou technique présents dans le présent communiqué de presse ont été révisés et approuvés par M. Gaétan Lavallière, P. Geo., Ph. D., Vice-Président. M. Lavallière est une personne qualifiée au sens du Règlement 43-101.

Pour plus d'information, contacter:



Philippe Cloutier, géo.

Président et Chef de la direction

Téléphone: 819 856-0512

philippe.cloutier@ressourcescartier.com

www.ressourcescartier.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

Pour voir la photo associée à ce communiqué, veuillez consulter le lien suivant : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b1f6c2d9-2c29-414a-9f71-ca0e246c9c82

Communiqué envoyé le 15 janvier 2019 à 07:35 et diffusé par :