EXFO reçoit un cinquième prix en sept mois pour ses solutions d'Assurance de services





Le prix Customer Value Leadership Award 2018 de Frost & Sullivan lui est décerné pour ses solutions globales d'analyse de données offertes aux fournisseurs de services de communication

QUÉBEC, le 15 janv. 2019 /CNW Telbec/ - EXFO Inc. (NASDAQ: EXFO) (TSX: EXF) continue de recevoir les honneurs de l'industrie pour son leadership en matière d'assurance de services, grâce à sa gamme de solutions adaptées à la technologie 5G pour les réseaux physiques, virtuels et hybrides. Le plus récent prix - le Customer Value Leadership Award 2018 de Frost & Sullivan, qui récompense ses solutions globales d'analyse de données offertes aux fournisseurs de services de communication - est le cinquième mérité par l'entreprise en sept mois.

Les distinctions, qui comprennent le prix Digital Transformation World pour notre soutien exceptionnel à l'innovation ainsi que le prix de Network Virtualization Europe pour la meilleure solution d'assurance de services, témoignent de la détermination d'EXFO à soutenir ses clients en cette période de profondes transformations qui voit naître des technologies comme la 5G, la virtualisation des fonctions de réseaux (NFV) et l'intelligence artificielle. Les solutions de l'entreprise font appel à l'automatisation pour aider les clients à protéger leurs activités de réseau, en décelant et en signalant les causes des perturbations majeures de service qui touchent un nombre élevé de clients. Elles accélèrent ainsi considérablement la détection, le diagnostic et la résolution de problèmes qui ont des répercussions sur les abonnés.

« Grâce à ses solutions basées sur l'automatisation, la science des données et la collaboration avec les clients, EXFO se démarque dans le marché des solutions d'analyse de données pour fournisseurs de services, a déclaré Kiran Unni, vice-présidente, Industries, de Frost & Sullivan. Ce dernier prix reconnaît la capacité de l'entreprise d'optimiser le service aux abonnés et les retombées pour les fournisseurs de services à tous les niveaux organisationnels, de l'ingénierie au service à la clientèle. »

Les solutions d'EXFO sont élaborées de concert avec les clients, pour tenir compte de leurs exigences et de leur environnement d'utilisateur final, et pour leur apporter des avantages pertinents et tangibles. La collaboration avec Three UK en est un exemple parfait. Le fournisseur britannique de services de télécommunications et Internet s'est récemment associé à EXFO pour créer une plateforme intégrée de réseau, entièrement virtuelle, visant à surveiller le trafic et à déclencher des alarmes en cas de problème.

« Nous voulions choisir le partenaire et la solution qui cadraient le mieux avec nos besoins. Nous avons opté pour la solution d'analyse de mégadonnées d'EXFO au moyen de sondes, car à nos yeux, l'entreprise préconise la bonne approche sur le plan de la NFV, a affirmé Prasath Jagathrakshakalu, responsable technique, OSS, chez Three UK. Afin de procurer une meilleure expérience client, nous devons avoir une vision de bout en bout des services offerts, de la qualité des appels vocaux, des vitesses de transmission et des goulots d'étranglement qui congestionnent nos réseaux. La solution d'EXFO utilisant des sondes virtuelles nous procure cette vue d'ensemble, car elle est flexible, évolutive et intégrée à l'infrastructure virtuelle. »

« Avec des centaines de cas d'utilisation à son actif, l'équipe d'EXFO a démontré sa capacité sans pareille à soutenir ses clients tout au long du cycle de vie des fournisseurs, a souligné Abdelkrim Benamar, vice-président, Assurance de services, systèmes et services d'EXFO. Nos solutions d'assurance de services offrent une combinaison de fonctions uniques de test et de monitoring de fibre par l'entremise de tests actifs, de la vue dynamique de bout en bout de la topologie de réseau, du monitoring passif et de l'analytique. Nous sommes particulièrement fiers de ce prix qui souligne notre engagement à offrir des solutions d'une valeur supérieure et à affecter les ressources de manière à ce que nos clients tirent le maximum des solutions déployées. »

EXFO en bref

EXFO (NASDAQ : EXFO, TSX : EXF) développe des solutions intelligentes de test, de monitoring et d'analytique pour les opérateurs de réseaux fixes et mobiles, fabricants d'équipements et fournisseurs de services Web de l'industrie mondiale des communications. Nos clients comptent sur nous pour maximiser la performance de leur réseau, assurer la fiabilité de leurs services et garantir la meilleure expérience à leurs abonnés. Notre offre est conçue pour accélérer la transformation numérique liée au déploiement de la fibre optique et des réseaux 4G/LTE et 5G. Experts dans les domaines de l'automatisation, de la supervision en temps réel et de l'analyse big data, notre savoir-faire est essentiel à la performance de nos clients. Véritable partenaire de confiance, nous accompagnons nos clients depuis plus de trente ans. Nos 1900 employés, répartis dans plus de 25 pays, oeuvrent pour optimiser chaque maillon de la chaine de valeur : laboratoires, équipe d'ingénierie, opérations réseau, service client et marketing.

Vidéo (en anglais) : Three UK teams up with EXFO to become the 1st mobile operator to run a full NFV network in Europe

SOURCE EXFO inc.

Communiqué envoyé le 15 janvier 2019 à 07:16 et diffusé par :