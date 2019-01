Dominique Charron nommée Vice-présidente, Programmes et partenariats au CRDI





OTTAWA, le 15 janv. 2019 /CNW/ - Le Centre de recherches pour le développement international (CRDI), un organisme canadien, est heureux d'annoncer la nomination de Madame Dominique Charron, au poste de vice-présidente, Programmes et partenariats.

«?La solide expertise de Madame Charron, jumelée à son leadership et à sa réelle passion pour la mission du CRDI font d'elle la candidate toute désignée pour diriger et enrichir nos programmes et nos partenariats », a affirmé le président du CRDI, Jean Lebel.

«?Le monde fait face à d'énormes défis de développement durable, de changements climatiques et d'inégalités entre les genres qui requièrent des solutions urgentes. C'est avec enthousiasme que j'accepte ce nouveau rôle pour diriger l'équipe exceptionnelle des programmes et des partenariats afin de répondre à ces défis », a déclaré Mme Charron.

Madame Charron occupait auparavant le poste de directrice, Agriculture et environnement, au CRDI. Elle supervisait les activités de recherche ayant pour but d'accroître la productivité de l'agriculture et la sécurité alimentaire, de réduire la vulnérabilité aux changements climatiques ainsi que de protéger le public contre les maladies infectieuses et les maladies non transmissibles liées à l'environnement.

Titulaire de deux doctorats, l'un en épidémiologie et l'autre en médecine vétérinaire, obtenus de l'Université Guelph, Dre Charron est entrée au service du CRDI en?2006 en tant que chef du programme Écosystèmes et santé humaine. Auparavant, elle était chargée d'élaborer et de gérer des programmes de recherche portant sur les liens entre les changements climatiques et les maladies infectieuses à l'Agence de santé publique du Canada.

