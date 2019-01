/R E P R I S E -- Avis de convocation - Arrêtez avant d'étouffer - Semaine pour un Québec sans tabac 2019 - Lancement de la campagne choc/





MONTRÉAL, le 14 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil québécois sur le tabac et la santé invite les médias au lancement de la Semaine pour un Québec sans tabac qui illustrera, à l'aide d'une publicité oppressante, les terribles angoisses des personnes qui voient leurs capacités respiratoires diminuer inexorablement.

Au menu de cette conférence de presse :

Dévoilement de nouvelles données sur les conséquences du tabagisme au Québec.

Présentation de la thématique choc et du message télévisé de la campagne.

Présentation d'un émouvant témoignage de Pierre Gendron , le nouveau porte-parole de la campagne, qui a été durement touché par le tabagisme.

Quand :

Mardi 15 janvier 2019, à 10 h





Où :

Maison du développement durable Salle Sainte-Catherine 50, rue Sainte-Catherine Ouest Montréal (Québec) H2X 3V4





Qui :

M. Marc Drolet , directeur général du Conseil québécois sur le tabac et la santé

M Pierre Gendron , comédien et nouveau porte-parole de la Semaine pour un Québec sans tabac

Docteur André Dontigny, directeur général adjoint de la prévention et de la promotion de la santé, ministère de la Santé et des Services sociaux

Vers un Québec sans tabac est la mission du Conseil québécois sur le tabac et la santé qui oeuvre depuis 1976 à mobiliser les intervenants de divers milieux afin de réduire et de prévenir la consommation de tabac au Québec.

Coordonnée par le Conseil québécois sur le tabac et la santé (CQTS), la Semaine pour un Québec sans tabac est réalisée grâce au soutien financier du ministère de la Santé et des Services sociaux et avec l'appui indispensable de plusieurs centaines de partenaires à travers tout le Québec. Elle invite à l'action et mobilise les milieux de vie afin d'atteindre une société où le tabac et ses conséquences sont moins présents.

Portail Québec sans tabac : quebecsanstabac.ca

Page Facebook Québec sans tabac : facebook.com/quebecsanstabac

SOURCE Conseil québécois sur le tabac et la santé

Communiqué envoyé le 15 janvier 2019 à 07:00 et diffusé par :