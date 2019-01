1er Festival Afro Urbain - Traces et présence





Rencontres entre les artistes Afro-Urbain et les montréalais de toutes origines.

du vendredi 25 au dimanche 27 janvier 2019

au Centre des Arts de la Maison d'Haïti - CAMH

#FESTAFROURB

festafrourbain@mhaiti.org

www.festafrourbain.org

MONTRÉAL, le 15 janv. 2019 /CNW Telbec/ - La première édition du FESTIVAL AFRO URBAIN - AFRO URBAN FEST de la Maison d'Haïti, au Centre des Arts de la Maison d'Haïti - CAMH, sous le thème "TRACES ET PRESENCES", se tiendra du vendredi 25 au dimanche 27 janvier 2019. Nous souhaitons rejoindre plusieurs artistes issus de la diversité et plus particulièrement de l'art afro urbain à travers divers disciplines artistiques soient: les arts visuels, le cinéma, la musique, la mode, la danse ainsi que la littérature.

Ce festival s'adresse à un large public et crée des espaces de dialogue entre les différentes communautés montréalaises. Le Centre des Arts de la Maison d'Haïti - CAMH a été fondé en octobre 2016 et a rejoint une large audience depuis sa création. Par sa mission et ses objectifs, le Centre des Arts est au carrefour des rencontres entre les artistes Afro Urbain et les montréalais, montréalaises de toutes origines. Il joue le rôle de véritable levier social et culturel, représentant la riche diversité de la communauté de Montréal. Fière de ce succès et de cette consécration, il souhaite de nouveau offrir au public montréalais une programmation riche, authentique, accessible et ouverte, sur trois jours.

Bien qu'il s'agisse de la première édition du Festival Afro Urbain, la Maison d'Haïti a depuis toujours organisé des évènements depuis sa création en 1972, favorisant des rencontres entre les diverses communautés. À travers cet évènement, le Centre des Arts de la Maison d'Haïti souhaite devenir le carrefour de rencontres et de dialogues de tous les artistes pratiquant l'art Afro Urbain et offrir une riche programmation artistique à tous les montréalais, montréalaises, notamment au public locaux du quartier St-Michel, milieu particulièrement pauvre en offres culturelles et artistiques. Nous souhaitons permettre à la population afro-descendante de célébrer sa culture et de la faire découvrir à ceux et celles qui ne la connaissent pas et ce, sous tous ses aspects actuels et historique.

Cette première édition est rendu possible grâce à l'appui incontournable de Patrimoine Canada que nous remercions vivement ici.

Le festival compte déjà sur l'appui du web media Loungeurbain.com. Depuis 2010, LoungeUrbain.com est un web média de Montréal, né d'une volonté de refléter, célébrer, promouvoir et diffuser l'univers diverse et riche de la culture urbaine d'ici, à travers son site web, son émission de télé, sa radio, ses événements! LoungeUrbain.com est un laboratoire de talents, et de projets qui cherche à créer, à travers son équipe, un effet positif et durable dans la communauté québécoise.

De plus, nous poursuivrons notre collaboration avec la maison d'édition Mémoire d'Encrier et le Centre International de Documentation et d'Information Haïtienne, Caribéenne et Afro-Canadienne (CIDIHCA) dans le domaine cinématographique et aussi afin de permettre de faire rayonner la littérature d'auteurs de la diversité et d'entamer plusieurs réflexions à travers des tables rondes.

L'art afro urbain n'a jamais été reconnu à Montréal à sa juste valeur, pourtant les communautés les plus populeuses de Montréal sont issues des afro-descendants. Afin de rapprocher les collectivités, de réduire les problèmes de discrimination raciale, de détruire les stéréotypes et de développer un jour une société unie dans sa diversité, il est primordial que chacune et chacun puisse connaitre et apprécier les différentes cultures qui composent Montréal à travers un évènement qui fait partie de la solution.

SOURCE Maison d'Haïti

Communiqué envoyé le 15 janvier 2019 à 07:00 et diffusé par :