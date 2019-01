/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Conférence de presse sur le branchement de foyers du secteur Black Lake à Internet haut débit/





THETFORD MINES, QC, le 14 janv. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Mme Marie-Eve Proulx, accompagnée de la députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecours, et du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean-Yves Duclos, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, invitent les représentants des médias à une conférence de presse en lien avec le branchement à Internet haut débit des foyers du secteur Black Lake de la ville de Thetford Mines.

Date : Le mardi 15 janvier 2019



Heure : 14 h



Endroit : MRC des Appalaches

233, boulevard Frontenac Ouest

Thetford Mines (Québec) G6G 6K2

Veuillez confirmer votre présence auprès de Mme Élise Giguère à l'adresse courriel suivante :

elise.giguere@economie.gouv.qc.ca.

