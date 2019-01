WeDo Technologies va fournir un logiciel d'assurance des revenus et de gestion de la fraude à Cable & Wireless Communications





WASHINGTON, January 15, 2019 /PRNewswire/ --

Ce nouveau contrat couvre dix-sept unités d'exploitation situées dans les Caraïbes, au Panama et aux Bahamas

WeDo Technologies, chef de file en matière de garantie de revenus et de gestion de la fraude, a annoncé aujourd'hui un nouvel accord avec Cable & Wireless Communications, fournisseur multinational de lignes fixes et mobiles de services vidéo, voix et données. WeDo Technologies remplacera la solution existante du Fournisseur par ses applications logicielles RAID d'assurance des revenus et de gestion des fraudes à la pointe du marché, couvrant l'ensemble des activités du Groupe Cable & Wireless, qui couvre 17 marchés Grand Public et B2B situés dans les Caraïbes, au Panama et aux Bahamas. Cable & Wireless fait partie de Liberty Latin America, entreprise de télécommunications de premier plan implantée au Chili, à Porto Rico, dans les Caraïbes et dans d'autres régions de l'Amérique latine.

« Les réseaux de communication actuels sont de plus en plus complexes et Cable & Wireless a besoin d'une solution éprouvée pour se défendre contre les menaces en constante évolution qui pèsent sur ses résultats, pour soutenir son vaste gamme de produits et les préparer pour l'avenir », a déclaré Thomas Steagall, vice-président de WeDo Technologies pour l'Amérique du Nord et les Caraïbes.

« En répondant aux besoins en matière de garantie de revenus et de gestion de la fraude des 17 marchés opérationnels de Cable & Wireless, WeDo met à profit son expertise pour aider les opérateurs du groupe à réduire avec succès les pertes de revenus, améliorer les marges et protéger leurs réseaux contre la fraude », a ajouté M. Steagall.

Le logiciel RAID de WeDo Technologies permet de protéger les fournisseurs de services de communication en collectant, analysant et surveillant en permanence les données de leurs applications métier, ce qui contribue ainsi à améliorer les performances de l'entreprise. Leader du marché, il assure la transformation des données en informations précieuses pour l'assurance des revenus et la gestion de la fraude.

À propos de WeDo Technologies

Aux États-Unis depuis 2007, WeDo Technologies est un chef de file mondial de l'industrie pour la gestion des fraudes et le Revenue Assurance grâce à des solutions logicielles de gestion des risques.

WeDo Technologies propose des logiciels et des conseils spécialisés aux opérateurs de télécommunications et aux fournisseurs de services de communication dans le monde. Ses clients se trouvent dans 108 pays, et l'entreprise s'entoure d'un réseau de plus de 600 experts hautement qualifiés. Elle possède des bureaux dans le monde entier : aux États-Unis, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, en Afrique, et en Amérique centrale et Amérique du sud.

Le logiciel de WeDo Technologies analyse d'importantes quantités de données permettant un suivi, un contrôle, une gestion et une optimisation des procédés, garantissant la protection des revenus et la réduction des risques.

Avec plus de 200 clients, et notamment certaines des plus importantes organisations de premier ordre, WeDo Technologies a longtemps été reconnu comme un innovateur permanent dans la garantie de la réussite de ses clients, parallèlement à un parcours de transformation continue.

WeDo Technologies. Know The Unknown (découvrez l'inconnu).

http://www.wedotechnologies.com

