1Milk2Sugars commence 2019 du bon pied avec Les Hôtels Marriott Canada





MONTRÉAL, le 15 janv. 2019 /CNW Telbec/ - 1Milk2Sugars est fière d'annoncer qu'elle commence la nouvelle année du bon pied avec une belle affaire. L'agence bilingue renommée a été choisie comme agence canadienne de référence en médias sociaux de 2019 pour Marriott International. L'été dernier, sept agences étaient sur la ligne de départ d'une course serrée d'appel d'offres, mais 1Milk2Sugars a remporté la victoire. Après avoir reçu la nouvelle, l'Agence n'a pas perdu un instant en rencontrant l'équipe des communications du Groupe Marriott à leur bureau chef à Dallas.

1M2S est maintenant le fournisseur canadien officiel en services de médias sociaux pour toutes les propriétés sous la bannière du Groupe Marriott (incluant le Ritz Carlton, W Hotels, Sheraton Hotels, Delta Hotels, St-Regis Hotel and Resorts, et plus encore). Le mandat inclut la création de contenu, gestion de communautés, analyses, veille et relations avec les influenceurs. Ainsi, l'Agence a développé plusieurs forfaits de médias sociaux, allant de simple soutien jusqu'aux services complets. Chacun des forfaits a été conçu selon les besoins spécifiques des différentes propriétés Marriott.

En 2018,1Milk2Sugars a allongé sa liste de comptes médias sociaux et, du coup, a élargi sa division des médias sociaux. Selon la directrice générale et fondatrice de 1Milk2Sugars, Priya Chopra, «?1Milk2Sugars a été lancée en 2012 comme une agence de RP. Dans les dernières années, nous avons décidé qu'il était temps d'élargir notre bannière. Nous avons commencé à développer nos services en contenu marketing et en gestion des médias sociaux. Ces investissements nous rapportent beaucoup. Remporter l'appel d'offres des hôtels Marriott prouve que nous sommes un sérieux candidat non seulement pour nos solides pratiques en RP, mais aussi pour des mandats indépendants de médias sociaux ».

À propos de Marriott International, Inc.

Marriott International, Inc. (NASDAQ: MAR) est situé à Bethesda, dans le Maryland, aux États-Unis, et comprend un portefeuille de plus de 6 500 propriétés dans 30 grandes marques hôtelières couvrant 127 pays et territoires. Marriott exploite et franchise des hôtels et accorde des licences de complexes de vacances de sa propriété dans le monde entier. La société propose également des programmes de fidélité primés: Marriott Rewards®, qui comprend The Ritz-Carlton Rewards®, et Starwood Preferred Guest®. Pour plus d'informations, visitez le www.marriott.com, et pour les dernières nouvelles, visitez www.marriottnewscenter.com. De plus, suivez-nous sur Facebook et suivez @MarriottIntl sur Twitter et Instagram.

À propos de 1Milk2Sugars Communications

Fondée en 2012, 1Milk2Sugars est une agence de relations publiques et marketing, avec des bureaux à Toronto, à Montréal et à New York, desservant des clients partout en Amérique du Nord. L'Agence de services complets en communication créative, ayant comme trois piliers les relations publiques, les médias sociaux et le marketing d'influenceurs. Elle représente des marques internationales de lifestyle, incluant la beauté, la mode, la gastronomie, les vins et spiritueux, le divertissement, l'immobilier et les technologies. 1Milk2Sugars est parue dans The Globe & Mail, The Montreal Gazette, Chatelaine et Bloomberg TV. Récompensée pour son expertise en marketing d'influenceurs, l'Agence fait partie de la sélection finale pour le prix américain PR Daily's Social Media, une compétition mondiale. 1Milk2Sugars est un membre exclusif du Forbes Agency Council, un réseau mondial, par invitation seulement, pour les agences à croissance rapide. L'Agence est aussi fière de soutenir plusieurs organismes caritatifs venant en aide aux enfants, comme S.O.S Children's Village, The Sick Kids Hospital ainsi que la Fondation de l'hôpital de Montréal pour enfants. Pour plus d'informations sur l'Agence, visitez le TheSugars.ca et suivez-la sur Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn.

SOURCE 1milk2sugars PR

Communiqué envoyé le 15 janvier 2019 à 07:00 et diffusé par :