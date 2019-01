siggi's propose des ingrédients simples et comportant peu de sucre aux Canadiens au moyen de son yogourt skyr islandais





TORONTO, le 15 janv. 2019 /CNW/ - siggi's est heureuse d'offrir aux Canadiens sa gamme de skyr - un yogourt crémeux, à haute teneur en protéines, comportant peu de sucre et fait d'ingrédients entièrement naturels. Fabriqués par Parmalat Canada, les produits siggi's seront offerts chez des détaillants en alimentation partout au pays à compter de cette semaine.

La marque siggi's est née en 2005 lorsque Siggi Hilmarsson a eu la nostalgie d'un aliment courant de son enfance, le skyr, un yogourt onctueux, crémeux et à haute teneur en protéines typique de l'Islande, où il est né. Les yogourts qu'il trouvait sur les tablettes des épiceries américaines étaient beaucoup trop sucrés et artificiels à son goût, de sorte que Siggi a commencé à confectionner son propre yogourt. Sa mère lui a envoyé une recette et il a commencé à préparer du skyr dans sa petite cuisine new-yorkaise. En quelques mois seulement, Siggi a perfectionné sa technique, démissionné de son emploi et fait passer ses humbles activités de fabrication de skyr de la cuisine de son domicile à une usine laitière à grande échelle du nord de l'État de New York.

Siggi's est déterminée à confectionner de délicieux produits à base de yogourt faits d'ingrédients simples et comportant peu de sucre. Son skyr islandais est élaboré selon des traditions laitières scandinaves qui datent de plus de 1 000 ans. Ces produits ne contiennent pas d'agent de conservation, d'agent épaississant, d'édulcorant artificiel, de saveur artificielle ou de colorant artificiel. Toutes les saveurs et couleurs proviennent exclusivement des vrais fruits ou des gousses de vanille qu'utilise siggi's. Pour le marché canadien, tous les produits siggi's seront fabriqués au Canada, exclusivement avec du lait canadien.

« Nous savons que les Canadiens accordent une grande importance à l'alimentation authentique; nous sommes donc heureux de leur offrir l'occasion de découvrir le yogourt siggi's, a déclaré Siggi Hilmarsson, fondateur de siggi's. Nos yogourts suivent la recette authentique en ayant recours à des ingrédients entièrement naturels. Ils sont également faibles en sucre et riches en protéines, de sorte que les Canadiens peuvent consommer avec plaisir des produits siggi's tout au long de la journée. siggi's est également tout indiqué pour cuisiner et il s'agit d'un excellent substitut à la crème sûre ou au yogourt ordinaire dans plusieurs de vos recettes préférées. »

Le lancement initial des produits au Canada comprendra cinq produits de format 500 grammes, soit : 0 % nature, 0 % vanille, 2 % fraises, 2 % bleuets et 2 % cerises noires. Aux États-Unis, la gamme complète de produits siggi's comprend des yogourts et des produits laitiers, notamment : le skyr (0 %, 2 %, 4 %, 4 % sans sucre ajouté et 9 % triple crème), SIMPLE SIDESMD (avec des garnitures sans sucre ajouté telles des noix et des fruits séchés), ainsi que le filmjölk et les tubes à boire.

À compter de janvier, siggi's sera offert chez les épiciers suivants : Whole Foods Market (Colombie-Britannique), Real Canadian Superstore, Co-op, Extra Foods, Metro, Longo's, Highland Farms, Commisso's Fresh Foods, Coppa's Fresh Market, Al Premium Foods, Adonis, Euromarché, Grand Marché Col-Fax, Mourelatos et plusieurs autres. Pour obtenir des mises à jour, veuillez visiter le site : siggis.ca.

À propos de Parmalat Canada

Forte d'un héritage de marques qui remonte à plus de 120 ans, Parmalat Canada commercialise une grande variété de produits alimentaires de qualité qui aide la population à mener une vie équilibrée. Parmalat Canada transforme également son lait en produits laitiers tels que yogourts, fromages et tartinades. L'attachement de nos employés pour la qualité et l'innovation a permis à Parmalat Canada de devenir l'une des entreprises alimentaires les plus importantes et les plus dynamiques du pays, donnant du travail à près de 3 000 personnes dans 16 sites de production répartis sur tout le territoire canadien. Parmalat SpA, notre société mère, est cotée à la Bourse italienne, à Milan, sous le symbole PLT. https://parmalat.ca/index_fr.php

À propos de siggi's

siggi's a été fondée en 2004 par Siggi Hilmarsson qui, après son déménagement de l'Islande à New York, estimait que le yogourt américain était trop sucré. Il s'est donc mis à confectionner son propre yogourt, comportant moins de sucre, dans sa cuisine. Sa recette était celle du skyr, soit le yogourt égoutté traditionnel de l'Islande, qui est confectionné dans ce pays depuis plus de 1 000 ans. Siggi a commencé à vendre son yogourt dans un marché extérieur du centre-ville de New York en 2006 et à la célèbre boutique fromagère Murray's Cheese de New York. Aujourd'hui, siggi's est la marque de yogourt qui connaît la croissance la plus rapide aux États-Unis et elle est offerte chez des détaillants comme Whole Foods, Publix, Target, Wegmans et Starbucks. Les produits siggi's seront offerts au Canada à compter de janvier. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site www.siggis.ca.

