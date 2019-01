Fête des neiges de Montréal 2019 - Dernier droit avant le début des activités





MONTRÉAL, le 15 janv. 2019 /CNW Telbec/ - L'équipe du parc Jean-Drapeau donnera le coup d'envoi à la 36e édition de la Fête des neiges de Montréal ce samedi. Encore cette année, ce rendez- vous hivernal qui se tiendra tous les week-ends du 19 janvier au 10 février, promet de faire vivre des moments magiques aux visiteurs s'étant déplacés pour venir profiter des joies de l'hiver.

Une expertise à célébrer

Dans un dernier droit afin de livrer une Fête des neiges à l'image des grands festivals de la métropole, toute l'équipe du parc Jean-Drapeau et ses fournisseurs s'affairent sur le terrain afin de s'ajuster aux défis que lui lance dame nature.

« Que ce soit pour rendre le site enchanteur ou pour bâtir des activités d'envergure comme le Bateau de glace et les Descentes givrées, la neige est au coeur de nos célébrations, mais pose à la fois son lot de défis. Température trop clémente ou extrêmement froide, verglas, ou étonnamment une quantité trop grande de neige, sont tous des défis qui se présentent lors du montage de la Fête. Toutefois, grâce à plus de 35 ans d'expérience sous les mitaines, c'est avec beaucoup de fierté que nous vous livrerons encore cette année une Fête des neiges digne de ce nom », a déclaré M. François Cartier, directeur marketing, développement commercial et communications à la Société du parc Jean-Drapeau.

Parmi les fournisseurs dont l'expertise hivernale distincte nous permet d'offrir un événement haut en couleur, notons Snö Innovation qui fabrique la neige nécessaire aux activités, ainsi que les Entreprises Godon qui construisent les installations en glace, en plus de produire les blocs utilisés pour l'Atelier des castors bricoleurs et d'offrir des prestations de sculptures sur glace tout au long de la Fête.

Une fête qui vaut le détour

La Fête des neiges de Montréal se distingue des autres fêtes hivernales par l'envergure de ses activités, la qualité de son équipe d'animation composée d'une trentaine de personnages aux costumes flamboyants, son ambiance festive et le décor enchanteur qu'offre le parc Jean-Drapeau.

Cette nouvelle édition de Fête propose une variété d'activités sportives et ludiques, dont, entre autres, une initiation aux sports de glisse, des tours de traîneaux à chiens, des compétitions amicales de toutes sortes et un village de glisse unique, composé de 18 couloirs de hauteurs variées.

Sur scène, la Fête des neiges est heureuse d'accueillir Atchoum et ses microbes, Cool Kids, Ari Cui Cui, Duo Trad, QW4RTZ et Nicolas Godon, sculpteur sur glace. Les adultes retrouveront aussi leur coeur d'enfant grâce à un spectacle bien spécial célébrant les 50 ans de Télé-Québec.

Facilement accessible en transport en commun et en voiture, la Fête des neiges de Montréal ne vous décevra pas!

Visitez le parcjeandrapeau.com pour consulter la programmation complète de la Fête des neiges de Montréal 2019.

À PROPOS DE LA FÊTE DES NEIGES DE MONTRÉAL

La Fête des neiges de Montréal est produite par la Société du parc Jean-Drapeau grâce à la participation de la Ville de Montréal et des partenaires suivants : Cirque du Soleil, l'Association des stations de ski du Québec, La Course des Tuques, Minute Maid, Coors Light, La Presse, Rythme 105.7, CKOI 96.9, The Beat, Télé-Québec, Biosphère, musée de l'environnement, et Musée Stewart. Ce projet bénéficie également de la participation financière de Tourisme Montréal.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ DU PARC JEAN-DRAPEAU

La Société du parc Jean-Drapeau est un organisme paramunicipal de la Ville de Montréal dont la mission est de gérer, d'administrer, de développer, de protéger et d'animer le parc Jean-Drapeau.

Photos : http://bit.ly/2StM0hG

SOURCE SOCIETE DU PARC JEAN-DRAPEAU

Communiqué envoyé le 15 janvier 2019 à 06:30 et diffusé par :