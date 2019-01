HEXO intensifie son engagement en faveur de la recherche et de l'innovation, nommant une directrice principale de l'Innovation





GATINEAU, Québec, 15 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp. (" HEXO " ou la " Société ") (TSX : HEXO) renforce son engagement envers la recherche et l'innovation en nommant Véronique Hamel à titre de directrice principale de l'Innovation. Forte d'une expérience mondiale dans le développement de nouveaux produits, Mme Hamel est bien placée pour élaborer une stratégie de recherche et superviser les activités de recherche et d'innovation de HEXO Corp.



« Je suis heureux d'accueillir Véronique au sein de notre équipe de direction, a déclaré Sébastien St-Louis, PDG et cofondateur de HEXO. Véronique a fait ses preuves dans la mise sur pied d'organisations à forte croissance et centrées sur le consommateur grâce à des innovations fiables et qui ont été récompensées de nombreux prix. Elle apporte un sens aigu des affaires au processus d'innovation ainsi qu'une passion pour les grandes percées et les premières dans l'industrie. »

Au cours de sa carrière qui s'étend sur plus de 25 ans, Véronique Hamel a acquis une vaste expertise en matière d'innovation en occupant des postes de direction en recherche et développement, en développement de nouveaux produits et en marketing et développement commercial pour des sociétés pharmaceutiques et de biens de consommation mondiales en Europe, aux Etats-Unis et au Canada.

Plus récemment, Véronique a mis sur pied des équipes solides et innovatrices au Canada chez Church & Dwight Canada, Bausch & Lomb, et Bausch Health Companies Inc.

« Je suis fière de me joindre à l'équipe compétente de HEXO, a déclaré Véronique Hamel. HEXO a déjà fait preuve d'un engagement extraordinaire envers la qualité et l'innovation et la société est reconnue pour cela. Je suis ravie de pouvoir participer aux futurs développements innovants de l'entreprise et apporter des solutions nouvelles, attrayantes et fiables aux consommateurs. »

Véronique Hamel est diplômée de l'EDHEC en France.

À propos de HEXO Corp.

HEXO Corp crée et distribue des produits primés, novateurs et faciles à utiliser pour le marché canadien du cannabis. L'un des producteurs les moins chers du pays, HEXO exploite actuellement plus de 310 000 pieds carrés de capacité de production et un agrandissement de 1 000 000 de pieds carrés devrait être terminé d'ici la fin de l'année. HEXO s'adresse au marché des consommateurs adultes sous la marque HEXO, tout en continuant à servir ses clients du cannabis médical par l'entremise de la célèbre marque Hydropothecary. Pour plus d'informations, visitez le site hexocorp.com.

