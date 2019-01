Wolverhampton Wanderers FC lance une nouvelle application mobile, développée par YinzCam





WOLVERHAMPTON, Angleterre, 15 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Plus tôt cette saison, Wolverhampton Wanderers FC (également surnommé Wolves) a lancé une nouvelle application mobile, créée en partenariat avec YinzCam, une application mobile et un développeur de logiciel basés à Pittsburgh (Pennsylvanie).

Disponible sur iOS et Android, l'application mobile est la première de YinzCam pour un club de Premier League anglaise. Elle offre une multitude de fonctionnalités relatives au jour de match, dont la composition des équipes, les statistiques en direct, des commentaires audio en direct (en anglais et en espagnol), des entretiens vidéo, des extraits, des notifications sur le jour de match et même des bulletins météorologiques en temps réel des stades du Royaume-Uni. Les supporteurs peuvent également acheter des billets à travers l'application pour les matchs des Wolves ou commander des produits dérivés de l'équipe avec Molineux Megastore.

« Nous sommes absolument ravis d'avoir lancé la première application mobile du club », a déclaré Russell Jones, le responsable marketing des Wolves FC. « L'application offre aux supporteurs un moyen commode de rester en contact avec le club, quel que soit l'endroit où ils se trouvent dans le monde. »

« Nous collaborons avec YinzCam sur une stratégie de déploiement sur douze mois, qui verra de mois en mois le lancement de fonctionnalités innovantes et passionnantes pour améliorer notre offre mobile. »

Le club a également lancé une fonctionnalité de réalité augmentée par le biais de l'application. Les masques de réalité augmentée sur le thème d'Halloween ont été particulièrement appréciés des supporteurs et des joueurs, qui ont pris beaucoup de plaisir à partager les résultats sur les médias sociaux.

Wolves FC souhaite lancer d'autres fonctionnalités de réalité augmentée et innovantes avec YinzCam, dont des sondages interactifs sur l'homme du match, des visites audio du musée et un jeu de pronostics.

Fondé au sein de l'Université Carnegie Mellon en 2009, YinzCam est le principal fournisseur d'applications sportives professionnelles. Il a développé plus de 180 applications mobiles pour des équipes, des ligues, des sites et des événements dans le monde entier, totalisant plus de 55 millions d'installations d'applications.

« Nous sommes très heureux d'accueillir les Wolves dans notre famille YinzCam », a déclaré Priya Narasimhan, la PDG et fondatrice de YinzCam. « C'est un projet de collaboration grisant que de créer l'interface utilisateur et les fonctionnalités de l'application Wolves pour répondre aux attentes des supporteurs du club le jour de match. Nous avons hâte de collaborer étroitement avec les Wolves pour donner vie à leurs concepts créatifs au fur et à mesure de l'évolution de l'application dans les mois et les années à venir. »

YinzCam.com | @yinzcam

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/807677/wolves_app_new_ID_62efbb5615a6.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/609505/YinzCam_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 15 janvier 2019 à 06:00 et diffusé par :