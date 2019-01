De plus en plus de Québécois sont mal préparés pour la retraite





Un sondage de la TD montre que les tendances changeantes de l'emploi ont une incidence sur la confiance des Québécois quant à la retraite

Un sur quatre attend de gagner davantage d'argent avant de commencer à cotiser à un régime d'épargne-retraite

Quarante-et-un pour cent ne savent pas quand ils prendront leur retraite compte tenu de leur situation d'emploi

Soixante-six pour cent auraient souhaité commencer à épargner plus tôt afin de se sentir mieux préparés pour la retraite

MONTRÉAL, le 15 janv. 2019 /CNW/ - Pour bien des travailleurs québécois, l'époque où l'on poursuivait la même carrière au sein d'une seule entreprise est révolue. À la place, de plus en plus de travailleurs font partie de la « main-d'oeuvre flexible », un groupe qui comprend des travailleurs contractuels, d'autres qui changent fréquemment d'emploi et ceux qui sont devenus des professionnels sur le tard, et qui redéfinissent ce qu'est un emploi traditionnel. À mesure que le visage de la main-d'oeuvre québécoise change, la capacité de gérer ses finances et de planifier sa retraite en fait autant.

Selon un récent sondage de la TD, (59 %) des Québécois faisant partie de la main-d'oeuvre flexible prévoient qu'ils devront travailler après l'âge de la retraite parce qu'ils n'auront pas assez d'épargne. Plus précisément, 64 % de ces mêmes Québécois trouvent difficile d'épargner pour la retraite, alors que quatre sur dix (41 %) ne savent pas quand ils prendront leur retraite compte tenu de leur situation d'emploi. Ainsi, un groupe de plus en plus important de Québécois dont le parcours de carrière n'est pas conventionnel ressent de l'incertitude (36 %) et de l'inquiétude (29 %) quant à son avenir, et seul un petit nombre (8 %) affirme se sentir confiant quant à son épargne-retraite.

« On peut se sentir dépassé par la planification de la retraite dans n'importe quelles circonstances, mais la difficulté est encore plus grande lorsqu'on y joint l'incertitude qui accompagne le travail de la main-d'oeuvre flexible, déclare Émile Khayat, directeur régional principal, Planification financière, Gestion de patrimoine TD. De plus en plus de Québécois choisissent un emploi temporaire ou non traditionnel et doivent repenser la retraite - c'est-à-dire de quoi aura l'air la retraite pour eux et les mesures qu'ils devront prendre pour se sentir en confiance quant à l'atteinte de leurs objectifs de retraite. »

En ce qui concerne les objectifs de retraite, 59 % des Québécois faisant partie de la main-d'oeuvre flexible disent qu'ils n'arrivent pas à épargner chaque année autant qu'ils le devraient pour atteindre leurs objectifs, et plus des deux tiers (66 %) auraient souhaité cotiser à un plus jeune âge. Les Québécois affirment que les trois facteurs les plus importants qui les empêchent de cotiser à leur épargne-retraite sont les factures et les dépenses courantes (41 %), le remboursement de leurs dettes (30 %) et le maintien de leur train de vie (18 %).

« La main-d'oeuvre en évolution d'aujourd'hui amène son lot de variables et d'éléments imprévisibles, alors établir des bases solides peut vous guider dans la bonne direction, explique M. Khayat. De nombreux employeurs n'offrent plus de régime de retraite, et le fardeau revient maintenant aux employés, non seulement de financer eux-mêmes leur retraite, mais aussi de déterminer combien d'argent il leur faudra et comment l'épargner. Ce virage dans la planification de la retraite peut être intimidant, c'est pourquoi il est plus important que jamais d'avoir un plan personnalisé en place pour aider à ce que votre retraite soit à la hauteur de vos désirs. »

Quelle que soit votre situation d'emploi, la TD vous offre les conseils suivants pour vous permettre de planifier votre retraite en toute confiance :

Planifiez. Qu'on travaille depuis des décennies ou qu'on réintègre le marché du travail après une absence prolongée, chacun a sa propre idée de ce à quoi ressemblera sa retraite, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'approche universelle. Après avoir fixé vos objectifs, dressez un plan d'épargne-retraite pour vous aider à garder le cap. Un outil utile est le Calculateur-retraite TD en ligne, qui estime le montant que vous devriez épargner pour prendre votre retraite avec un revenu vous permettant de mener la vie que vous souhaitez. Lorsque vous avez une vue d'ensemble et un plan pour votre retraite idéale, prenez les mesures nécessaires pour que cette vision devienne votre mission. Par exemple, rencontrez un conseiller pour vous aider à créer et à mettre en oeuvre un plan de retraite et songez à établir des cotisations automatiques qui s'accumuleront avec le temps dans un instrument d'épargne-retraite.





Qu'on travaille depuis des décennies ou qu'on réintègre le marché du travail après une absence prolongée, chacun a sa propre idée de ce à quoi ressemblera sa retraite, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'approche universelle. Après avoir fixé vos objectifs, dressez un plan d'épargne-retraite pour vous aider à garder le cap. Un outil utile est le Calculateur-retraite TD en ligne, qui estime le montant que vous devriez épargner pour prendre votre retraite avec un revenu vous permettant de mener la vie que vous souhaitez. Lorsque vous avez une vue d'ensemble et un plan pour votre retraite idéale, prenez les mesures nécessaires pour que cette vision devienne votre mission. Par exemple, rencontrez un conseiller pour vous aider à créer et à mettre en oeuvre un plan de retraite et songez à établir des cotisations automatiques qui s'accumuleront avec le temps dans un instrument d'épargne-retraite. Comprenez. Planifier la retraite peut être déroutant, il est donc important d'apprendre ce qu'impliquera la retraite et quelles sont les options qui s'offrent à vous. Étant donné le nombre de variables et d'éléments imprévisibles qui dictent les circonstances des Québécois faisant partie de la main-d'oeuvre flexible, il est important de consulter un conseiller pour établir un plan adapté à votre situation et à vos besoins précis. Il est aussi essentiel de comprendre vos habitudes de dépense et d'épargne afin de rajuster le tir au besoin. Des outils comme l'appli Dépense TD peuvent vous envoyer des avis de dépense en temps réel, ce qui vous permet d'être au courant de vos habitudes financières et, ainsi, de mieux contrôler la façon dont vous gérez votre argent. Vous pouvez également consulter toute une gamme de ressources en ligne ou en succursale auprès d'un conseiller qui peut aider à répondre à vos questions touchant la planification de la retraite.





Planifier la retraite peut être déroutant, il est donc important d'apprendre ce qu'impliquera la retraite et quelles sont les options qui s'offrent à vous. Étant donné le nombre de variables et d'éléments imprévisibles qui dictent les circonstances des Québécois faisant partie de la main-d'oeuvre flexible, il est important de consulter un conseiller pour établir un plan adapté à votre situation et à vos besoins précis. Il est aussi essentiel de comprendre vos habitudes de dépense et d'épargne afin de rajuster le tir au besoin. Des outils comme l'appli Dépense TD peuvent vous envoyer des avis de dépense en temps réel, ce qui vous permet d'être au courant de vos habitudes financières et, ainsi, de mieux contrôler la façon dont vous gérez votre argent. Vous pouvez également consulter toute une gamme de ressources en ligne ou en succursale auprès d'un conseiller qui peut aider à répondre à vos questions touchant la planification de la retraite. Faites un suivi. En plus de surveiller vos dépenses, vous devriez aussi garder l'oeil sur vos placements de retraite. Bien qu'il ne soit pas nécessaire de vérifier votre portefeuille chaque jour, c'est une bonne idée d'effectuer un suivi auprès de votre conseiller financier au moins une fois par année, ou à chaque étape importante de votre vie, comme l'achat d'une maison ou la naissance d'un enfant. Démarrer une entreprise ou obtenir un emploi permanent pourrait aussi être une bonne occasion de rencontrer votre conseiller pour vous assurer que votre plan de retraite va toujours dans la bonne direction.

À propos du sondage de la TD sur la retraite repensée

Le Groupe Banque TD a demandé à Environics Research Group de réaliser un sondage personnalisé auprès de 1 101 Canadiens âgés de 18 à 54 ans, dont 303 Québécois, qui s'identifient comme des travailleurs contractuels, des travailleurs qui sont devenus des professionnels sur le tard ou des travailleurs qui changent fréquemment d'emploi. Les réponses ont été recueillies du 16 novembre 2018 au 3 décembre 2018.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord d'après le nombre de succursales et elle offre ses services à plus de 25 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois grands secteurs d'exploitation, qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada, Gestion de patrimoine TD (Canada), Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD (États-Unis), et une participation dans TD Ameritrade; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 12 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 octobre 2018, les actifs de la TD totalisaient 1,3 billion de dollars canadiens. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

SOURCE Groupe Banque TD

Communiqué envoyé le 15 janvier 2019 à 06:00 et diffusé par :