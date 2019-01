/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada visitera la région du détroit de Northumberland, en Nouvelle-Écosse/





ANTIGONISH, NS, le 14 janv. 2019 /CNW/ - Marco Mendicino, secrétaire parlementaire de François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, visitera Antigonish et Paqtnkek dans la région du détroit de Northumberland. Au cours de sa visite, il rencontrera des dirigeants communautaires et visitera des installations clés qui ont bénéficié d'un financement fédéral.

Date : Le mardi 15 janvier 2019

9 h

Le secrétaire parlementaire Mendicino assistera à l'inauguration officielle du projet d'échangeur Paqtnkek sur la route 104 avec Rodger Cuzner, député de Cape Breton - Canso et Sean Fraser, député de Nova-Centre

OUVERT AUX MÉDIAS

Centre de santé Paqtnkek

Nation Paqtnkek Mi'kmaw

128, chemin Sagamaw

Afton (Nouvelle-Écosse)

10 h 30

Le secrétaire parlementaire Mendicino visitera le site du projet Xaverian Commons avec Sean Fraser, député de Nova-Centre

OUVERT AUX MÉDIAS

Morrison Hall

Université St. Francis Xavier

4500, Alumni Crescent

Antigonish (Nouvelle-Écosse)

13 h 30

Le secrétaire parlementaire Mendicino visitera le centre des entreprises sociales de l'East Coast Credit Union avec Sean Fraser, député de Nova-Centre

OUVERT AUX MÉDIAS

75, rue St. Ninian

Antigonish (Nouvelle-Écosse)

14 h 15

Le secrétaire parlementaire Mendicino participera à une table ronde avec les propriétaires de petites entreprises et les dirigeants communautaires de la région du détroit de Northumberland

OUVERT AUX MÉDIAS APRÈS LA TABLE RONDE

75, rue Ninian

Antigonish (Nouvelle-Écosse)

