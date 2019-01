L'hôtel Mondrian London devient le Sea Containers London





- L'hôtel emblématique de la South Bank sera désormais un hôtel indépendant -

LONDRES, 15 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Le 15 janvier 2019, le Mondrian London, un hôtel design primé situé à Londres dans le quartier South Bank, deviendra officiellement le Sea Containers London. Rendant hommage au passé du bâtiment emblématique dans lequel se trouve l'hôtel, le nouveau nom marquera également son nouveau statut d'hôtel indépendant, puisqu'il sera désormais géré par Lore Group, dans le cadre de sa collection d'hôtels indépendants.

Lore Group, société hôtelière internationale opérant en Europe et aux États-Unis, reprendra la gestion de la propriété de sbe. La transition se fera en douceur afin de permettre au Sea Containers London de fonctionner normalement avec l'équipe actuelle.

Le Sea Containers London continuera à abriter le Sea Containers Restaurant, un restaurant situé sur la berge du fleuve, ainsi que le Dandelyan, un bar primé qui sera relancé avec un nouveau concept créé par le barman Ryan Chetiyawardana (alias M. Lyan) à la fin du mois de mars 2019. Le Sea Containers London dispose également d'un bar sur son toit, le 12th Knot (anciennement Rumpus Room), dont la terrasse offre une vue imprenable sur la Tamise. Le célèbre spa de l'hôtel, agua, et son cinéma Curzon maintiendront leur fonctionnement habituel au sein de l'hôtel.

Si le design originel de l'hôtel Tom Dixon restera essentiellement le même après la transition, divers changements seront apportés à la décoration intérieure de l'hôtel en s'appuyant sur le design actuel. Le personnel portera également de nouveaux uniformes, qui rappelleront l'âge d'or des voyages transatlantiques et le style urbain et contemporain du quartier South Bank.

Dans le cadre de son changement de statut, Sea Containers London arborera une nouvelle identité graphique et une nouvelle image de marque afin de refléter cette nouvelle page de l'histoire de l'hôtel. Une touche d'humour et de légèreté a été insufflée dans la marque Sea Containers London, avec des éléments tels que des images classiques et des illustrations de style pop art reflétant le passé nautique du bâtiment et la décoration intérieure transatlantique.

Billy Skelli-Cohen, PDG de Lore Group, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'ouvrir cette nouvelle ère et ce nouveau chapitre dans l'histoire de l'hôtel. L'incroyable équipe du Sea Containers London continuera à offrir aux clients une expérience inégalée. Nous avons de nombreux projets en préparation et nous avons hâte d'accueillir nos clients en 2019 et dans les années à venir. »

À propos de Sea Containers London

Situé dans l'emblématique Sea Containers, un bâtiment originellement conçu par l'architecte américain Warren Platner, dans le quartier South Bank de Londres, cet hôtel compte 359 chambres et suites, ainsi qu'un restaurant proposant une cuisine moderne qui met les ingrédients à l'honneur, un bar à cocktails expérimental primé dirigé par le célèbre barman Ryan Chetiyawardana (alias M. Lyan) et un espace lounge sur le toit, le 12th Knot, qui offre une vue panoramique sur la Tamise. Conçu par Design Research Studio sous la direction créative du visionnaire Tom Dixon, le Sea Containers London abrite également un cinéma Curzon de 56 places d'inspiration maritime et le spa agua.

À propos de Lore Group

Lore Groupest une société hôtelière internationale opérant en Europe et aux États-Unis. En plus de son portefeuille de biens hôteliers, Lore Group crée et gère également des hôtels indépendants dans le cadre de la Lore Collection. La Lore Collection a développé et géré l'hôtel Pulitzer, Amsterdam, qui a reçu de nombreuses récompenses, et a récemment annoncé l'ouverture de son premier hôtel en Amérique du Nord, l'hôtel Riggs Washington, D.C., qui ouvrira ses portes fin 2019. Pour plus d'informations, consultez le site Web loregroup.com.

