ABP : 250 millions de livres sterling investies pour maintenir les échanges commerciaux de la Grande-Bretagne pendant le Brexit





LONDRES, January 15, 2019 /PRNewswire/ --

Associated British Ports (ABP), premier opérateur portuaire au Royaume-Uni, a récemment annoncé un investissement supplémentaire visant à stimuler ses installations du Port de Hull, faisant grimper l'investissement total du groupe à 250 millions de livres depuis le référendum de l'UE en 2016. Ce programme d'investissement confirme la volonté du groupe de maintenir les échanges commerciaux entre la Grande-Bretagne, l'Europe et le reste du monde après le Brexit.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/807758/ABP_Port_of_Hull.jpg )

ABP s'emploie activement à soutenir les milieux d'affaires angoissés par l'éventuel scénario d'un « No deal » du Brexit qui pourrait gravement perturber le commerce du Port de Douvres. Les installations pour conteneurs et ferrys d'ABP sur l'Humber sont à même d'aider les entreprises à contourner ces perturbations, en leur offrant des liaisons fiables et régulières vers l'Europe. Chaque semaine, plus de 70 traversées relient le port de l'Humber à plusieurs destinations, y compris la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark et la Pologne.

Faits saillants de l'investissement : 50 millions de livres serviront à stimuler la capacité des terminaux pour conteneurs d'ABP aux ports de Hull et de Immingham ; 65 millions de livres vont aider à assurer l'avenir de l'industrie de l'acier sur l'Humber ; 55 millions de livres permettront d'améliorer l'offre des secteurs de l'automobile et des croisières au Port de Southampton ; d'autres investissements viendront à l'appui de son réseau de 21 ports dans toute l'Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles.

ABP a continué à investir dans les meilleures installations et services disponibles pour soutenir la croissance de ses clients estimés, pour continuer à préserver les emplois et contribuer à l'économie du Royaume-Uni.

Henrik Pedersen, PGD d'ABP, a déclaré : « Chez ABP, il est de notre responsabilité de maintenir les échanges commerciaux de la Grande-Bretagne, et nous nous y engageons passionnément. Nous continuons à investir dans notre personnel, nos équipements et nos capacités, de manière à avoir la souplesse et la résilience nécessaires pour aider à la circulation et à la croissance du commerce britannique. Nous avons déjà observé une augmentation des volumes dans les ports de l'Humber, car les clients cherchent des alternatives à Douvres. Nos ports fonctionnent à un niveau de classe mondiale depuis de nombreuses années, et nous avons déjà prouvé que nous sommes prêts à traiter les exigences de nouveaux clients.

« Nous voulons lancer un message clair, indiquant qu'ABP est prêt à maintenir le commerce de la Grande-Bretagne pendant le Brexit, et nous allons continuer à investir pour stimuler le commerce et créer des emplois sur le long terme. »

ABP joue un rôle important dans l'infrastructure du commerce britannique, traitant presque 150 milliards de livres des échanges du Royaume-Uni dans son réseau portuaire, ce qui contribue d'environ 7,5 milliards à l'économie britannique et soutient presque 120 000 emplois du pays au sein de sa chaîne logistique. En outre, ABP possède d'immenses terrains aux alentours des ports, ce qui lui offre une grande marge de manoeuvre pour améliorer et développer ses opérations.

Pour obtenir de plus amples informations sur l'offre de résilience d'ABP face au Brexit, veuillez nous écrire à l'adresse : resilience@abports.co.uk.

Ou cliquez ici pour télécharger notre brochure sur la résilience.

Notes aux éditeurs :

À propos d'ABP (http://www.abports.co.uk)

ABP est le premier opérateur portuaire au Royaume-Uni, avec 21 ports et d'autres activités liées au transport, créant un réseau national unique, capable de traiter un large éventail de marchandises.

La société contribue chaque année à l'économie britannique à hauteur de 7,5 milliards de livres Sterling, et soutient 119 000 emplois. Notre programme d'investissement actuel promet d'apporter 1,75 milliard de plus à l'économie chaque année.

ABP :

Traite plus de 1,5 million de véhicules chaque année

Génère environ un quart du fret ferroviaire britannique

Possède plus de 1,4 million de mètres carrés d'espace d'entreposage couvert

Possède 1 000 hectares d'espace d'entreposage ouvert

Traite environ 90 millions de tonnes de cargo chaque année

Possède 5 000 hectares d'immobilier portuaire

Possède 87 km de quais.

Lien vers le contenu vidéo :

Introduction à ABP

ABP chaîne Vimeo

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

Twitter

LinkedIn

YouTube

Si vous ne souhaitez plus recevoir de communiqués de presse de la part d'ABP, vous pouvez vous désabonner en écrivant à l'adresse : unsubscribe@abports.co.uk.

Communiqué envoyé le 15 janvier 2019 à 04:00 et diffusé par :