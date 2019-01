IPC assistera au salon E-World Energy and Water 2019





ESSEN, Allemagne et NEW YORK, 15 janvier 2019 /PRNewswire/ -- IPC , un chef de file mondial dans la fourniture de solutions de communications et de réseau sécurisées et conformes destinées aux acteurs des marchés financiers, assistera au salon E-World Energy and Water à Essen, en Allemagne, du 5 au 7 février 2019. Cette année marque la sixième année de participation consécutive d'IPC au prestigieux salon professionnel du secteur de l'énergie.

Des organisations et des décisionnaires internationaux du secteur de l'énergie se réuniront à l'évènement en provenance du monde entier pour présenter des solutions énergétiques innovantes et discuter de questions clés du secteur telles que les tendances politiques et économiques mondiales, la technologie intelligente, la transition énergétique, et les nouvelles opportunités du secteur financier.

Alors que le commerce de produits de base et d'énergie augmente d'année en année, les experts d'IPC seront sur place pour expliquer comment les organisations peuvent prendre une longueur d'avance dans une industrie réactive en adoptant des solutions cloud qui utilisent et unissent l'agilité, l'évolutivité et la flexibilité du cloud. La solution software-as-a-service (SaaS) Unigy 360 d'IPC est axée sur la performance et fournit de nouvelles capacités innovantes, économiques et puissantes aux acteurs des marchés financiers internationaux. Connexus Cloud est une plateforme sécurisée de communications et de collaboration de données conçue expressément pour autonomiser les innovateurs des marchés financiers.

IPC a annoncé récemment une collaboration étendue avec GreenKey Technologies, créateurs de logiciel vocal breveté intégrant la reconnaissance vocale, spécifiquement conçu pour les marchés financiers. Cette collaboration met sur le marché une solution de reconnaissance vocale puissante basée sur l'intelligence artificielle qui convertit la voix en temps réel en données utilisables par les utilisateurs des marchés financiers. La solution libère la valeur des communications vocales, réunissant l'expertise d'IPC en communications de négociations et son écosystème financier cloud de plus de 6300 acteurs divers du marché avec les technologies d'apprentissage automatique de prochaine génération de GreenKey.

Les acteurs du marché qui souhaitent s'entretenir avec les spécialistes du domaine d'IPC peuvent organiser une réunion avec nous à l'évènement. Nous vous encourageons également à nous suivre sur Twitter @IPC_Systems_Inc et LinkedIn .

À propos d'IPC

IPC est un leader en matière de technologies et de services qui propulsent les marchés financiers à l'échelle mondiale. Nous aidons nos clients à anticiper le changement et à résoudre les problèmes, redéfinissant la norme avec l'expertise du secteur, un service exceptionnel et une technologie globale. En focalisant sur le client, IPC réunit l'un des écosystèmes financiers mondiaux les plus vastes et les plus divers englobant toutes les catégories d'actifs et tous les acteurs du marché. En tant que moteur de cet écosystème, IPC permet à la communauté d'interagir, d'effectuer des transactions et de réagir aux changements et aux défis du marché, et nous collaborons avec nos clients pour les sécuriser et les rendre productifs, conformes et connectés. Visitez ipc.com et suivez-nous sur LinkedIn et Twitter (@IPC_Systems_Inc).

Certains énoncés contenus dans ce communiqué de presse peuvent être des énoncés prospectifs. Ces énoncés peuvent être identifiés par l'utilisation d'une terminologie prospective telle que « anticiper », « croire », « poursuivre », « pourrait », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « peut », « pourrait », « prévoir », « potentiel », « prédire », « devrait », l'utilisation du futur ou du conditionnel ou d'une terminologie similaire. Les énoncés prospectifs se fondent sur des attentes, hypothèses, estimations et projections actuelles. De tels énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus, dont bon nombre sont indépendants de notre volonté. Les résultats réels pourront différer sensiblement des résultats futurs exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs.

Coordonnées médias :

Patrick Chambeau Drew Pierson IPC Systems, Inc. Finn Partners pour IPC +33 1 55 82 91 50 +1 212 529 4810 Patrick.Chambeau@ipc.com Drew.Pierson@finnpartners.com



Hannah Townsend

Finn Partners pour IPC

+44 207 017 8422

Hannah.Townsend@finnpartners.com



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/352841/ipc_logo_strapline_cmyk_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 15 janvier 2019 à 03:00 et diffusé par :