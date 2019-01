MetaCompliance lance une formation révolutionnaire en cybersécurité qui donnera envie aux utilisateurs de la suivre





C'est la cybersécurité, mais pas celle que nous connaissons

La semaine où le gouvernement américain a lancé une campagne de sensibilisation du public incitant vivement les entreprises à mieux se défendre contre les attaques en ligne, MetaCompliance, un leader international dans l'aspect humain de la cybersécurité et la conformité en matière de confidentialité a lancé MetaLearning Fusion. Il s'agit d'une nouvelle plateforme de formation qui va révolutionner la manière dont le personnel perçoit la formation à la sécurité.

Première initiative de ce genre dans le secteur, la société a créé une solution adaptée et moderne permettant aux organisations de créer leurs propres cours de cybersécurité sur mesure, fidèles à leur marque et à leur ton, et qui paraissent donc beaucoup plus pertinents et authentiques auprès des employés.

Le problème avec la formation traditionnelle à la cybersécurité, c'est qu'elle est banale, ennuyeuse et que le personnel ne participe que très peu. Et c'est exactement ce qui intéresse les cybercriminels, puisqu'un personnel non formé présente un risque de sécurité élevé pour une organisation.

Plus de 90 % de toutes les cyberattaques réussies résultent d'informations fournies par les employés à leur insu. Comme les réseaux sont de plus en plus difficiles à pénétrer, les hackers ciblent de plus en plus les employés, qui constituent le moyen le plus simple d'accéder à un réseau et de dérober des données sensibles.

Afin de se distinguer des cours en ligne traditionnels sur la cybersécurité, MetaLearning Fusion va permettre aux organisations de créer une formation personnalisée à partir d'une vaste bibliothèque composée de brefs cours de formation en ligne pouvant être adaptés à leurs besoins spécifiques. Les cours sont faciles à créer et peuvent être personnalisés à l'image de la marque afin que le contenu soit encore plus pertinent pour le personnel.

Robert O'Brien, PDG de MetaCompliance, a commenté : « Normalement le coût des cours personnalisés sur mesure dépasse le budget financier de toutes les organisations, à part les plus importantes. Notre technologie met cette option à la portée de toutes les organisations souhaitant réduire le risque cybernétique par le biais d'initiatives de sensibilisation du personnel. »

À propos de MetaCompliance

Fondée en 2005, Metacompliance est un leader international dans l'aspect humain de la cybersécurité et de la conformité en matière de confidentialité. Sa plateforme innovante dans le cloud propose une solution de gestion unique pour la sensibilisation du personnel et la conformité.

La plateforme fournit aux clients une suite entièrement intégrée et multilingue d'options de conformité incluant la gestion des politiques, la formation en ligne, la simulation de hameçonnage, la gestion de la confidentialité et des incidents, le tout pouvant être acheté sur une base modulaire ou dans le cadre d'un système complet.

