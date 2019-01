L'éditeur de jeux mobiles de premier plan IGG lance Mobile Royale sur le marché européen





BARCELONE, Espagne, January 15, 2019 /PRNewswire/ --

- Le nouveau jeu combine des éléments de simulation et de jeu de rôle, y compris l'évolution du héros, la stratégie et les campagnes afin d'attirer tous les types de joueurs

IGG, la société de jeux à l'origine du célèbre Lords Mobile, a annoncé sa dernière sortie pour le marché mobile : Mobile Royale. Le jeu se déroule à Vollandia, un univers fantastique déchiré par les guerres depuis des siècles. Les joueurs devront y rétablir la paix et prendre la tête du Royaume. Téléchargeable gratuitement depuis l'Apple App Store et Google Play, Mobile Royale est un jeu convivial et une excellente façon de se faire de nouveaux amis du monde entier dans un MMORPG fantastique infini.

Mobile Royale est un jeu de stratégie de troisième génération qui permet aux joueurs d'explorer des terres mystiques exotiques et de se lancer sur des champs de bataille grandioses (35 vs. 35) aux graphismes 3D de premier ordre. Le nouveau jeu mêle différents genres, associant jeux de rôle, stratégie et simulation. Chaque joueur a le choix de participer à une campagne particulière et de rencontrer le Clan Wars. En découvrant les anciennes ruines, en attaquant et occupant les forts, les joueurs gagneront en force et développeront des capacités uniques. Le jeu comprend 10 clans et 5 races : humains, nains, elfes, bêtes féroces et spectres. Les joueurs les plus performants deviendront les maîtres de leur propre Royaume. Un seul joueur peut devenir le Dirigeant suprême de Mobile Royale.

Les joueurs sont mis au défi de sélectionner les meilleures stratégies, de prendre des décisions et d'utiliser les tactiques adéquates dans les batailles afin de tirer le meilleur parti de leurs héros personnalisables, qui ont leur propre histoire personnelle, des animations spéciales et des attaques uniques bien équilibrées. Les composantes spéciales des fonctionnalités de jeu aident les joueurs à étendre leur territoire et conquérir le monde en utilisant un Aéronef de guerre et un Aéronef de commerce. Les joueurs peuvent aussi développer et améliorer les compétences du dragon gardien qui les défendra, ainsi que chasser divers monstres afin d'obtenir du matériel et de l'équipement amélioré.

Le jeu permet aux joueurs d'aménager leur propre ville et de placer les bâtiments où ils le souhaitent, en utilisant cinq cultures uniques pour personnaliser l'apparence architecturale du jeu à mesure que la ville évolue de l'âge de pierre à l'époque moderne.

« Nous sommes vraiment ravis de lancer Mobile Royale. Si vous avez soif de défi et souhaiteriez vous mesurer à un champ de bataille, ce jeu est fait pour vous », a déclaré Enric Cabestany, directeur général d'IGG. « Nous voulons que tous les joueurs s'installent à Vollandia et profitent de cette fantastique expérience de jeu mobile. »

