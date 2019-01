Egencia dévoile ses 100 hôtels préférés pour les voyages d'affaires en 2019





Un programme de prix annuel qui reconnaît les hôtels les plus axés sur le service à la clientèle partout dans le monde

BELLEVUE, Washington, le 15 janvier 2019 /CNW/ - EgenciaMD, la marque responsable des voyages d'affaires d'Expedia GroupMC, a annoncé aujourd'hui les lauréats de l'année de son programme de prix des 100 hôtels préférés pour les voyages d'affaires.

Avec des centaines de milliers d'établissements offerts par Egencia partout dans le monde, ce programme vise à reconnaître les hôtels qui accordent la priorité à l'expérience client et qui proposent le meilleur service et la meilleure valeur en général aux voyageurs d'affaires. Des grandes chaînes aux hôtels indépendants, les finalistes du quatrième programme de prix annuel ont été sélectionnés en fonction de leur satisfaction de la clientèle, de leur tarification, de leurs commodités recherchées par les voyageurs d'affaires, de leur service à la clientèle et de l'expérience qu'ils ont offerte aux voyageurs en général en 2018.

« Pour Egencia, il est tout aussi important d'offrir une excellente expérience aux voyageurs d'affaires qu'une bonne plateforme de voyages d'affaires. C'est pourquoi chaque année nous reconnaissons et récompensons les hôtels qui fournissent un service à la clientèle remarquable, un rapport qualité-prix exceptionnel et des commodités populaires, déclare Andrew Dyer, vice-président de l'équipe Global Supply d'Egencia. Les lauréats de cette année surpassent les attentes afin d'accorder la priorité aux besoins et au confort des voyageurs d'affaires et de leur offrir des commodités telles que des déjeuners gratuits et des points de fidélisation ».

En 2018, dans 17 pays et sur cinq continents, les 100 meilleurs hôtels ont offert à plus de 145 000 voyageurs d'affaires d'Egencia près de 90 000 nuits dans des chambres avec déjeuner gratuit et 75 000 nuits dans des chambres admissibles aux points de fidélisation.

La liste complète des 100 hôtels préférés d'Egencia pour les voyages d'affaires ainsi que les guides des villes représentant les principaux marchés comptant des hôtels lauréats, comme Londres, Paris, San Francisco et Tokyo, se trouvent ici et sont conçus pour aider les voyageurs à profiter pleinement de leur temps sur la route.

À propos d'Egencia

Egencia, marque responsable des voyages d'affaires d'Expedia Group, réinvente la gestion des voyages d'affaires pour faire le bonheur des voyageurs et assurer le succès des programmes de voyages d'entreprises. Egencia offre des expériences personnalisées, grâce à un accès sur mesure aux options de voyage les plus pertinentes du monde. Chez Egencia, nous plaçons nos clients au coeur de tout ce que nous faisons. Nous offrons ainsi un service à la clientèle exceptionnel et des outils de gestion des voyages novateurs qui favorisent les économies et la conformité aux politiques. Egencia vient en aide à des entreprises de toute taille dans plus de 60 pays. Communiquez avec nous en visitant egencia.com, suivez-nous sur Twitter et LinkedIn et découvrez nos prochaines innovations sur notre blogue.

