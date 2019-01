Nick Haggar nommé PDG de Zentiva





Zentiva se réjouit d'annoncer la nomination de Nick Haggar au poste de président-directeur général (PDG), avec prise d'effet le 11 février 2019. Nick rejoint la société en provenance d'InsudPharma où il était PDG de 2016 à 2019. Il travaille dans le secteur des produits pharmaceutiques et des soins de santé depuis plus de 30 ans et possède de solides antécédents commerciaux, ayant occupé des postes de direction chez Sandoz (Novartis), GlaxoSmithKline et Ranbaxy, ainsi qu'une expertise technique, ayant entamé sa carrière dans les opérations techniques chez Baxter Healthcare. Il était également président de Medecines for Europe (anciennement EGA) en 2014-2015. Nick sera basé à Prague et relèvera du Comité consultatif de Zentiva.

Nick a commenté en ces termes : « Je suis absolument ravi d'accompagner Zentiva dans son nouveau parcours. Dans les mois à venir, je vais étendre notre portée, augmenter notre productivité et accélérer notre croissance alors que nous répondons aux exigences quotidiennes des gens en matière de soins de santé. »

Zentiva a été créée à partir de Sanofi en octobre dernier. Aujourd'hui le Groupe est appuyé par Advent International, l'un des investisseurs de capital-investissement mondial les plus importants et les plus expérimentés du monde.

Zentiva aspire à ce que les soins de santé soient un droit et non pas un privilège. Plus que jamais, les gens ont besoin d'un meilleur accès aux soins de santé. Aujourd'hui, les solutions de tous les jours sur lesquelles nous comptons tous constituent la base vitale d'une vie saine.

Zentiva travaille pour les gens qui vivent en Europe. Côte à côte avec des professionnels de la santé, des pharmaciens et des décideurs des systèmes de santé, nous avons le même sens d'obligation sociale envers la réduction des coûts et un accès amélioré aux soins de santé.

Avec plus de 2500 employés en Europe et deux sites de production à Prague et Bucarest, notre mission est d'être les champions des médicaments génériques et en vente libre afin de mieux répondre aux exigences quotidiennes des gens en matière de soins de santé.

