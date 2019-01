Quest Partners choisit QuantHouse pour ses solutions de trading quantitatif mondiales





Offrir une solution centralisée pour le trading automatisé et systématique à l'échelle mondiale

QuantHouse, le fournisseur mondial indépendant de solutions de trading systématique hautement performantes, qui englobent des services innovants de données sur les marchés, des outils de développement algorithmique et une infrastructure de réseau mondial, a annoncé aujourd'hui avoir été choisi par Quest Partners LLC (« Quest ») pour satisfaire les besoins divers de ses traders automatisés.

Quest se spécialise dans le trading quantitatif et axé sur la recherche d'actifs diversifiés. La société est réputée pour ses stratégies complexes et rigoureuses de trading qui tirent parti des changements dus à la volatilité dans une large gamme de bourses mondiales. Leurs traders algorithmiques se connectent à plus de 80 marchés liquides, notamment des marchés de denrées, de devises, d'indices boursiers et de lieux de négociation à revenu fixe. Pour répondre à ses besoins en termes de données et de technologie de grande qualité, Quest a choisi QuantHouse, un spécialiste du volet quantitatif qui propose des services sur mesure pour permettre un trading systématique avancé et mondial.

ConsolidatedFEED s'appuie sur l'infrastructure robuste de QuantHouse et sa normalisation sans commune mesure, utilisée pour alimenter les solutions à très faible latence et pour rationaliser le processus de consommation des données des marchés mondiaux. QuantHouse se charge de la normalisation, des mises à jour et de la maintenance à la source, en diffusant les données dans un protocole propriétaire sur le réseau à fibre optique QuantLINK totalement résilient et en apportant plus de 140 flux par le biais d'une API unique, accessible à l'échelle planétaire depuis des centres régionaux dédiés. Par ailleurs, QuantHouse gère les services de connectivité et d'hébergement dans les centres de données financiers du monde entier, ce qui permet à Quest de se connecter aux courtiers, aux lieux où sont exécutées les opérations et aux autres fournisseurs de technologie depuis les serveurs hébergés de QuantHouse, dans le cadre d'un service entièrement géré.

Salloum AbouSaleh, directeur général pour le continent américain chez QuantHouse, a déclaré : « Quest est un professionnel de la gestion systématique d'actifs qui remporte un vif succès. Nous sommes donc ravis qu'ils nous aient choisis pour répondre à certains de leurs besoins fondamentaux les plus critiques en matière de trading. QuantHouse est en passe de devenir un guichet unique pour les fonds quantitatifs car elle fournit un accès au marché, des données sur le marché historiques et en temps réel, des services d'hébergement et de connectivité pour les flux d'ordres aux courtiers privilégiés, fournisseurs d'exécution des algorithmes, prestataires de services cloud et administrateurs de fonds. La société apporte aussi d'autres services à travers notre boutique d'écosystème API. Nos propositions ont été conçues dans l'optique de soutenir la croissance d'un 'buy-side' (côté de l'acheteur) à actifs diversifiés, s'agisse-t-il de fonds 'global macros' (qui investissent sur tous les marchés), de gestionnaires d'actifs ou des fonds spéculatifs ».

À propos de QuantHouse

Fondée en 2005, QuantHouse aide les fonds spéculatifs, les animateurs de marché, les courtiers et les lieux de trading à réaliser des performances de trading optimales, à développer de nouvelles stratégies de trading, à respecter les exigences réglementaires, à tester les outils d'infrastructures de trading existants et nouveaux et à rationaliser les coûts d'exploitation. QuantHouse rend tout cela possible grâce aux éléments constitutifs de son infrastructure mondiale de trading, qui englobent QuantFeed, QuantFactory et QuantLink, tous accessibles par le biais d'API ouvertes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur quanthouse.com.

