US News & World Report désigne l'université aéronautique Embry-Riddle comme le meilleur centre d'enseignement américain de premier cycle en ligne





Embry-Riddle offre des programmes de premier rang et des perspectives d'emploi intéressantes à des tarifs abordables

DAYTONA BEACH, Floride, 15 janvier 2019 /PRNewswire/ -- L'université aéronautique Embry-Riddle, l'un des établissements d'aviation et d'aéronautique leader à l'échelle mondiale, a décroché la première place du classement de U.S. News & World Report de 2019 des meilleurs programmes de licence en ligne aux États-Unis. Le classement confirme l'attention que porte l'école pour l'excellence académique, l'abordabilité et les perspectives de carrière prometteuses pour les diplômés.

Embry-Riddle est accessible aux étudiants du monde entier à travers des programmes entièrement en ligne dans plus de 135 sites.

US News & World Report a désigné le campus international d'Embry-Riddle comme le premier centre d'enseignement de premier cycle en ligne parmi les 348 écoles figurant au classement de l'année 2019. C'est la sixième année consécutive que les programmes de licence en ligne d'Embry-Riddle se classent parmi les 5 meilleurs programmes de la liste.

Embry-Riddle a été classée parmi les entreprises exceptionnelles dans la liste de cette année. En effet, l'université a réussi à rivaliser avec plusieurs des instituts de recherche les plus réputés des États-Unis, et elle fut la seule université privée retenue parmi les meilleures écoles.

Le président d'Embry-Riddle, Dr P. Barry Butler, a déclaré : « Nous sommes honorés d'occuper la première place parmi tant d'autres centres d'enseignement exceptionnels en ligne. Le dernier classement de US News & World Report nous incitera à maintenir et à développer tous nos programmes de formation primés au profit des étudiants », ajoute-t-il.

Le recteur du campus international d'Embry-Riddle, Dr John R. Watret, a ajouté : « Les programmes en ligne d'Embry-Riddle répondent aux normes d'excellence académique les plus rigoureuses. Ils sont aussi remarquablement accessibles à tous les étudiants, qu'ils soient des étudiants d'université de première génération, des militaires en cours de réinsertion à la vie civile ou des professionnels souhaitant progresser dans leurs carrières. Grâce à la position leader d'Embry-Riddle, nos étudiants sont exceptionnellement bien placés pour s'assurer des emplois valorisants et motivants. L'industrie de l'aviation est en pleine croissance, mais elle fait face à une pénurie mondiale de pilotes hautement qualifiés et de techniciens de maintenance dans le domaine de l'aviation », ajoute-t-il.

Selon le Dr Jason M. Ruckert, vice-recteur et responsable de l'apprentissage numérique au campus international d'Embry-Riddle, « le développement d'une éducation améliorée par la technologie et associée à la qualité de l'enseignement, à la réussite des étudiants et à des tarifs abordables est ce qui permet à Embry-Riddle de se distinguer du lot. »

Le classement de US News & World Report de 2019 a été établi en évaluant quelque 1 500 programmes de licence en ligne tout en tenant compte de quatre critères généraux : l'engagement des étudiants (qui représente 35 % du score total de chaque établissement), les diplômes et la formation du corps professoral (20 %), la réputation parmi leurs homologues (20 %) et les services aux étudiants et la technologie (25 %).

Ce classement n'est que la plus récente des distinctions obtenues par le campus international d'Embry-Riddle.

En 2018, le laboratoire unique des accidents virtuels et le laboratoire virtuel de robotique aérienne du campus international d'Embry-Riddle avaient reçu le prix CIO 100 pour une technologie éducative numérique innovante et transformatrice. De plus, les efforts de haute technologie d'Embry-Riddle visant à aider les étudiants à établir un lien avec l'université et à persévérer dans leurs études furent reconnus par une mention d'honneur d'excellence pédagogique de la part de la Commission inter-États de l'Ouest pour l'enseignement supérieur et la coopération en matière de technologies éducatives. Embry-Riddle fut aussi classée première sur une liste de US News & World Report en 2018 qui avait évalué 97 établissements offrant des programmes de licence en ligne pour les anciens combattants.

Selon l'enquête annuelle d'Embry-Riddle réalisée auprès des anciens étudiants, environ 97 % des diplômés occupent un emploi ou poursuivent des études supérieures au cours de l'année suivant l'obtention de leur diplôme.

À PROPOS DE L'UNIVERSITÉ AÉRONAUTIQUE EMBRY-RIDDLE

L'université aéronautique Embry-Riddle est l'établissement le plus grand et le plus global au monde spécialisé dans les programmes d'aviation, aéronautique, ingénierie et autres disciplines connexes. Étant une université à but non lucratif entièrement accréditée, Embry-Riddle propose plus de 100 programmes d'études permettant d'obtenir un diplôme d'associé, de licence, de master et doctorat. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.embryriddle.edu.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/806825/Best_Online_Programs_Bachelors.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/806537/ERAU_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 15 janvier 2019 à 00:01 et diffusé par :