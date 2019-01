L'U.S. News & World Report nomme l'université aéronautique Embry-Riddle le meilleur service d'enseignement de premier cycle en ligne des États-Unis





L'université aéronautique Embry-Riddle offre des programmes cotés numéro un et de bonnes perspectives d'emploi pour ses étudiants, et ce, à un prix abordable

DAYTONA BEACH, Floride, 15 janvier 2019 /CNW/ - L'université aéronautique Embry-Riddle, la plus importante institution aéronautique et aérospatiale au monde, a décroché la première place au classement 2019 de l'U.S. News & World Report des meilleurs programmes de baccalauréat en ligne des États-Unis. Le classement reconnaît les efforts déployés par l'école en matière d'excellence scolaire, d'abordabilité et de perspectives de carrière prometteuses pour ses diplômés.

L'université aéronautique Embry-Riddle est accessible aux étudiants du monde entier par l'intermédiaire de programmes entièrement en ligne et de plus de 135 sites.

L'U.S. News & World Report a classé le campus mondial de l'université Embry-Riddle au premier rang des 348 écoles sur la liste de 2019 pour la formation en ligne de premier cycle. Il s'agissait de la sixième année consécutive où les programmes de baccalauréat en ligne de l'université aéronautique Embry-Riddle se classaient parmi les cinq premiers sur la liste.

La liste de cette année place l'université aéronautique Embry-Riddle parmi les sociétés les plus remarquables. En effet, l'université a fait concurrence avec succès à de nombreuses institutions de recherche parmi les plus prestigieuses des États-Unis, et elle était la seule université privée à se hisser parmi les meilleures écoles du pays.

M. P. Barry Butler, président de l'université aéronautique Embry-Riddle, a déclaré : « nous sommes honorés d'avoir été nommés numéro un parmi tant de services d'apprentissage en ligne exceptionnels. Le dernier classement de l'U.S. News & World Report nous inspirera à maintenir le niveau de qualité de nos programmes d'enseignement primés et à les faire progresser, et ce, afin de mieux servir nos étudiants ».

Le chancelier à l'échelle mondiale de l'université aéronautique Embry-Riddle, M. John R. Watret, a ajouté : « les programmes en ligne de l'université aéronautique Embry-Riddle répondent aux normes les plus élevées en matière d'excellence académique et sont également remarquablement accessibles pour tous les étudiants - des étudiants universitaires de première génération aux militaires en transition vers la vie civile et aux professionnels qui travaillent pour faire progresser leur carrière. Parce qu'Embry-Riddle est numéro un, nos étudiants sont exceptionnellement bien placés pour décrocher des emplois enrichissants et significatifs, en particulier dans le contexte actuel où l'industrie de l'aviation connaît une croissance rapide, mais fait face à une pénurie mondiale de pilotes et de techniciens d'entretien aéronautique hautement qualifiés ».

Selon M. Jason M. Ruckert, vice-chancelier et directeur de l'apprentissage numérique au campus mondial de l'université Embry-Riddle : « faire progresser l'éducation axée sur la technologie en mettant l'abordabilité, la qualité universitaire et la réussite des étudiants au premier plan est ce qui distingue l'université aéronautique Embry-Riddle ».

Le classement 2019 de l'U.S. News & World Report est le fruit de l'analyse de quelque 1 500 programmes de baccalauréat en ligne évalués selon quatre catégories générales : la participation étudiante (qui représentait 35 % de la note de chaque établissement); les formations et titres de compétence offerts par la faculté (20 %); la réputation parmi les pairs (20 %); les services étudiants et la technologie (25 %).

Ce classement n'est que la plus récente distinction obtenue par le campus mondial de l'université Embry-Riddle.

En 2018, le laboratoire virtuel unique d'écrasements aériens et le laboratoire virtuel de robotique aéronautique du campus mondial de l'université Embry-Riddle ont reçu le prix CIO 100 pour leur technologie éducative numérique innovante et transformatrice. Des efforts axés sur les hautes technologies visant à aider les étudiants à développer un sentiment d'appartenance avec l'université aéronautique Embry-Riddle et à persévérer dans leurs études lui ont valu un prix d'excellence en éducation de la Western Interstate Commission for Higher Education Cooperative for Educational Technologies (commission inter-États de l'Ouest pour l'enseignement supérieur coopératif des technologies éducatives). L'université aéronautique Embry-Riddle s'est également classée au premier rang sur la liste de 2018 de l'U.S. News & World Report qui analysait 97 établissements offrant des programmes de baccalauréat en ligne pour anciens combattants.

Environ 97 % des diplômés de l'université aéronautique Embry-Riddle décrochent un emploi ou poursuivent des études supérieures dans l'année qui suit l'obtention de leur diplôme, selon l'enquête annuelle de l'université menée auprès de ses diplômés.

À PROPOS DE L'UNIVERSITÉ AÉRONAUTIQUE EMBRY-RIDDLE

L'université aéronautique Embry-Riddle est l'institution la plus grande et la plus complète au monde spécialisée dans l'aviation, l'aérospatiale, l'ingénierie et les programmes universitaires connexes. Embry-Riddle est une université sans but lucratif, entièrement accréditée, qui offre plus de 100 programmes de diplôme d'associé, de baccalauréat, de maîtrise et de doctorat. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le www.embryriddle.edu.

