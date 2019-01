Déclaration du ministre Bains à la suite de sa rencontre avec Mary Barra de GM

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, a fait aujourd'hui la déclaration suivante : « Aujourd'hui, j'ai rencontré Mary Barra, présidente-directrice générale de GM, en marge du Salon...

Les médias sont invités à assister à un point de presse et à une visite de Soucy Plastique avec l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales et du Nord canadien et du Commerce intérieur. Date : le 15 janvier 2019 Heure :...