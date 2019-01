Mission économique à Las Vegas - L'expertise québécoise mise en valeur au Consumer Electronics Show





LAS VEGAS, le 14 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Au terme de la mission économique qu'il a menée du 8 au 11 janvier à Las Vegas, le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, fait état d'un bilan très positif de la présence du Québec au salon international Consumer Electronics Show (CES). Le ministre accompagnait une délégation québécoise composée de plus 75 participants, dont une cinquantaine d'entreprises et organismes de différents domaines d'activité, tels que le transport, la culture ainsi que les technologies de l'information et des communications, incluant la réalité virtuelle et l'Internet des objets.

M. Fitzgibbon a profité de la présence de grands acteurs mondiaux de l'industrie des technologies innovantes pour prendre part à plusieurs rencontres stratégiques avec des dirigeants d'entreprises et ainsi rappeler que le Québec se distingue dans plusieurs domaines d'avenir, notamment l'intelligence artificielle, les transports intelligents et électriques et l'art numérique. Le ministre a eu l'occasion de faire la promotion du Québec et de ses entreprises à plusieurs reprises auprès d'intervenants de divers pays.

Les organisations québécoises qui participaient à la mission ont eu la possibilité de discuter avec des entreprises canadiennes de même qu'avec des partenaires et des investisseurs de la scène internationale lors d'activités organisées par le Québec et le Canada. Elles ont également rencontré des représentants d'entreprises de la Francophonie mondiale dans le cadre d'une Soirée francophonie, favorisant ainsi les échanges et créant des réseaux d'affaires francophones.

Par ailleurs, le ministre Fitzgibbon souligne la signature d'un protocole d'entente entre le DigiHub Shawinigan et son partenaire français Bordeaux Technowest, lequel vise notamment l'échange de startups dynamiques entre les deux territoires. Cette entente stimulera la mise en place, tant au Québec qu'en France, d'un environnement propice à l'innovation, à la création d'entreprises et à la mise en route de projets liés au numérique.

Également, trois entreprises ont reçu des prix à l'occasion du Village francophone de Las Vegas :

Phantom Intelligence s'est illustrée dans le collectif Smart Mobilité et a obtenu la deuxième place dans la catégorie Innovation lors de la super finale;

Recyclage Lithion s'est distinguée dans le collectif Smart Énergie;

Smart Halo a gagné un prix au concours 10 000 startups pour changer le monde.

« Les missions commerciales permettent de renforcer les chaînes de valeur en liant les fournisseurs québécois aux grandes entreprises, en accélérant la commercialisation des idées et en élargissant l'accès aux marchés mondiaux. Je me réjouis de la participation de plus d'une cinquantaine d'entreprises et organismes québécois à cet important salon qu'est le Consumer Electronics Show. Cet événement présente des occasions de collaboration, de partenariat et d'affaires en matière de nouvelles technologies avec des entreprises américaines et de partout dans le monde. Tout en mettant en valeur le savoir-faire québécois, je me suis également assuré de consolider nos liens politiques, économiques et institutionnels avec nos partenaires commerciaux. Nous avons aussi pu observer des applications émergentes en intelligence artificielle, un défi que le Québec doit maintenant relever. Cette mission générera des retombées importantes pour les participants et le Québec. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

