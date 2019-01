Avis aux médias - Le CUSM répond à une situation d'urgence





MONTRÉAL, le 14 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Le Centre universitaire de santé McGill (CUSM) tiendra un point de presse à l'intention des médias afin de fournir plus de détails sur la situation d'urgence en cours à Montréal.

Quoi : Point de presse



Quand : 16 h 30



Où : Atrium de l'Institut de recherche du CUSM - Bloc E Site Glen, niveau S1



Qui : Dr Robert Barnes, Directeur associé des services professionnels, Hôpital de Montréal pour enfants

